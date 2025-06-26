Экипажи дронов-бомберов разнесли подразделение штурмовиков РФ в Сумской области 1 26.06.2025, 13:12

1,632

ВСУ использовали лучшего «дипломата».

В Сумской области штурм российских оккупантов закончился полным уничтожением вражеской группы. Оккупантов ликвидировали экипажи-дронов бомберов подразделения «Гострі картузи». Об этом сообщили в телеграм-канале подразделения.

«Сумское направление. Большое количество уничтоженных российский штурмовиков над которыми летает FPV-дрон и ищет чтобы кто-то не прятался среди трупов. Это цена «успеха» Путина на Сумщине. Она измеряется в тысячах уничтоженных россиян», — подписали видео украинские защитники.

В эфире «Армия inform» сообщили, что видео результатов работы украинских бомберов сняли бойцы одного из лучших боевых экипажей «Черный Лебедь». Отмечается, что «Гострі картузи» уничтожили россиян во время их штурма.

Всю группу уничтожили в полном составе экипажи дронов-бомберов с использованием боеприпасов Foot Crusher. Позже на место резни прилетел FPV-дрон смежного подразделения, но он уже опоздал на «вечеринку».

«Foot Crusher — это лучший дипломат в сфере переговоров и договоренностей с агрессором. Всего лишь одна инъекция этого замечательного зелья и оккупант уже не хочет чужой земли, не хочет грабить и насиловать, ему не нужна больше большая зарплата и мародерка под названием «трофеи». Всего лишь пару слов от Foot Crasher и риторика захватчика резко меняется так что прямо по его губам можно прочитать «нинада, нинада, я все» вместо лозунгов о «Киев за три дня», — отмечают в подразделении.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com