Украина массированно атаковала БПЛА Курскую область

Украина массированно атаковала БПЛА Курскую область1
- 26.06.2025, 16:17
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Более 50 дронов.
Курская, Брянская, Ростовская области РФ стали основными направлениями украинских атак с применением БПЛА, совершенных в ночь на четверг, 26 июня, и утром текущего дня. Это следует из сообщений Минобороны РФ в Telegram 26 июня.
Всего силами ПВО было перехвачено и уничтожено 50 украинских дронов, запущенных по регионам РФ и аннексированному Крыму, говорится в посте.
В утренней сводке Минобороны РФ указано, что Украина запустила ночью 23 беспилотных летательных аппарата самолетного типа по Курской области, 11 БПЛА - по Ростовской области и 6 БПЛА - по Брянской области. Другими направлениями атак стали: Белгородская область (3 БПЛА), Республика Мордовия и Калужская область (по одному БПЛА), территория аннексированного Крыма (2 БПЛА). Кроме того, в общей сложности 3 дрона были уничтожены в Подмосковье. По данным Минобороны РФ, два из них летели в сторону Москвы.