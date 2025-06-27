Лавров попал в скандал из-за фамилии начальника Генштаба Израиля
- 27.06.2025, 10:54
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Дипломатия Кремля бьет очередное дно.
Вчера, 26 июня, состоялась встреча глав МИД РФ и Лаоса, после который был совместный брифинг. Российская дипломатия в лице Лаврова побила очередное дно, высмеяв фамилию начальника Генштаба Израиля, сообщает Dialog.UA.
Лавров поднял тему недавних событий на Ближнем Востоке и прокомментировал слова Эяля Замира о том, что военная операция против Ирана отложена на неопределенное время, пока не будет разрешен вопрос с ХАМАС.
«К сожалению, Замир не оправдывает свою фамилию», - заявил Лавров и хихикнул на камеры.
В Кремле также заявили, что Москва выступает за сотрудничество Тегерана с МАГАТЭ. Лавров также напомнил, что и президент США выступает за политическое урегулирование конфликта между Израилем и Ираном.
Эяль Замир – начальник Генштаба Армии обороны Израиля, находится на своей должности с 5 марта 2025 года.