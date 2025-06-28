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ВСУ срывают планы Кремля

  • 28.06.2025, 12:44
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ВСУ срывают планы Кремля

В СНБО сообщили об изменении ситуации на фронте.

Оккупационные войска РФ под Покровском и Константиновкой, что в Донецкой области, применяют тактику мясных штурмов. Об этом в Telegram сообщил Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, подобную тактику враг пытается применять и в Сумской области. Однако там у военного руководства РФ есть проблема. Оккупанты, которых присылают на позиции в качестве «нового мяса» не очень хотят идти в посадки.

Дело в том, что они все усеяны телами ликвидированных россиян, поэтому мотивации воевать у новоприбывших оккупантов на Сумщине все меньше и меньше.

«По фронту сложно, но планы россиян на ряде участков нашим воинам удается срывать профессиональными действиями и усилиями», - оценил в общем ситуацию Коваленко.

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