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102-летний врач раскрыл, как без диет сохранить стройность и светлый ум

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  • 28.06.2025, 14:02
102-летний врач раскрыл, как без диет сохранить стройность и светлый ум

Среди прочего он считает, что людям никогда не следует уходить на пенсию.

Самый старший врач в мире - 102-летний Говард Такер из Огайо - рассказал о своих секретах похудения, которые, по его мнению, как раз объясняют, почему американцы раньше были стройными. Об этом пишет Daily Mail.

Отмечается, что до 2022 года Такер был практикующим неврологом в Огайо, пока больницу не закрыли, а теперь, когда приближается его 103-летие, он все еще рассылает заявки на работу.

В чем же секрет его долгожительства и здоровья? Врач рассказал, что он употребляет преимущественно домашнюю пищу, а порции у него гораздо меньше, чем теперь у многих людей. Он также не придерживается модных диет и не избегает углеводов или красного мяса.

Завтрак его обычно состоит из тоста и фруктов, ужин - из стейка, курицы или рыбы с овощами или салатом. Обед же в основном он пропускает из-за занятости, ест только тогда, когда голоден. И это, говорит, его кардинально отличает от большинства современных людей.

«Хотя я не верю, что одна диета подходит всем, очевидно, что потребление большего количества цельных, здоровых продуктов вместо обработанных, жареных или сладких может помочь предотвратить проблемы со здоровьем в долгосрочной перспективе», - сказал врач.

Издание привело данные о том, что в США все больше людей страдают ожирением. Если в 1960-х годах таких было 13%, то в 2024-м - их уже 43%. Данные также свидетельствуют о том, что в конце 1970-х годов американцы получали около 6% своих калорий из фастфуда, и сегодня этот показатель почти удвоился.

Кроме того, исследования показывают, что американцы не только едят больше, но и резко выросли размер и калорийность их пищи. С 1986-го по 2016 год средний бургер увеличился в весе на 39 граммов и содержит на 90 калорий больше. Также теперь в нем 41,6% суточной нормы соли по сравнению с 27,8% ранее. Что касается десертов быстрого питания, то средний из них сейчас весит на 71 грамм больше и содержит на 186 калорий больше, чем ещё четыре десятилетия назад.

Чтобы противодействовать этому, Такер предложил употреблять блюда, приготовленные собственноручно. Хотя он и позволяет себе время от времени мороженое и пончики, однако у него дома всегда есть еда, которую он готовит сам.

«Люди часто утверждают, что употребление пищи X или строгое соблюдение режима Y поможет вам жить дольше. Я не верю в крайности. На самом деле я думаю, что прибегать к крайностям может быть скорее вредным, чем полезным. Конечно, генетика и удача играют огромную роль. Кроме того, я считаю, что главное - это все в меру», - сказал врач.

Такер не чурается физических упражнений. Даже сейчас, за месяц до своего 103-летия, пользуется беговой дорожкой в своем домашнем спортзале, хотя и двигается на ней в значительно более медленном темпе. Он также старается бегать трусцой, много ходит - говорит, что это «укрепляет сердце и стимулирует мозг». Такер также призывает людей к умственной работе, чтобы поддерживать активность мозга.

Дедушка старается иметь друзей по крайней мере на несколько десятилетий моложе себя. По его мнению, это помогает лучше мыслить. Но дело не только в удовольствии и общении, он верит, что таким образом укрепляется мозг.

Такер, получивший юридическую степень в 67 лет, до сих пор регулярно читает журналы по неврологии, посещает компьютерные курсы. Он считает, что людям никогда не следует уходить на пенсию, мол, это «враг долголетия», который ограничивает принятие решений и социальное взаимодействие, что в свою очередь может ускорить угасание здоровья.

Такер перестал работать в 2022 году только по той причине, что больница закрылась. По его словам, он бы продолжал ходить на работу, если бы этого не произошло. Говорит, что он и сейчас подает заявки в поисках работы, однако постоянно получает отказ, что, по его словам, вероятно, связано с его возрастом.

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