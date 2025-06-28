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«Кадыровцы» избили сотрудника военной полиции РФ, который остановил их за нарушение ПДД

  • 28.06.2025, 14:42
  • 3,072
«Кадыровцы» избили сотрудника военной полиции РФ, который остановил их за нарушение ПДД

Нападение произошло в Белгородской области.

В Белгородской области (Россия) бойцы чеченских силовых структур избили сотрудника военной полиции РФ после того, как он остановил их автомобиль, двигавшийся без номеров и по встречной полосе. Об этом сообщили Z-каналы, распространившие видео случившегося, обратило внимание «Агентство», которое установило личности участников избиения.

Инцидент произошел в 30 км от границы с Украиной прямо на посту Военной автомобильной инспекции (ВАИ), где также находились сотрудники Росгвардии и другие представители военной полиции. Однако они предпочли не вмешиваться, когда чеченцы избивали их коллегу, и стояли, словно ничего не происходит.

На кадрах видно, как сотрудник ВАИ объясняет мужчине с нашивкой «Талиб», что остановленный им водитель нарушил ПДД и отказался предъявить документы. «Талиб» задал полицейскому вопрос: «Вы никогда не нарушаете?». После отрицательного ответа разговор закончился. Однако спустя несколько минут на пост прибыл мужчина на черном Toyota Land Cruiser, представившийся «старшим». Он обратился к полицейскому с фразой: «Ты такой крутой, что ли, б***ь?», после чего «Талиб» начал избивать инспектора, в том числе, когда тот уже оказался на земле.

В финале видео нападавший, завершив избиение полицейского, длившееся около минуты, говорит: «Попроще разговаривай. Еще раз неуважение будет в нашу сторону, тогда мы посмотрим. Сам напросился. Давно вы, б***ь, хотели этого».

«Агентство» установило личности активных участников конфликта. Все они оказались бойцами чеченских подразделений, один из них до июня 2023 года был начальником охраны Хамзата Кадырова — племянника главы Чечни.

Z-блогеры негативно отреагировали на ролик. Так, например, телеграм-канал «Белорусский силовик» написал: «Опять чеченцы».

«Систематически охеревшие просто должны были быть публично наказаны», — считает z-канал, приближенный к белорусским силовикам.

«Два майора» задались вопросом, кто должен отвечать за случившееся: «Верховный? Кадыров? Алаудинов? Русская община? Наказать надо всех. Одних — за бардак и откровенный беспредел, вторых — за соплежуйство».

А экс-глава самопровозглашенной «ДНР» Павел Губарев у себя в канале попросил главу спецназа «Ахмат» Апти Аллаундинова дать разъяснения.

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