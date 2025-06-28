«Нюрнберг» для Путина 3 28.06.2025, 19:33

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Коллаж: 24 канал

Когда военный преступник окажется на скамье подсудимых.

Решение о создании Спецтрибунала для России и ее военно-политического руководства, развязавшего войну в Украине, должно привести к тому, что на скамье подсудимых окажется нынешний руководитель РФ Путин и его окружение.

Об этом в интервью Telegraf UA рассказал бывший министр иностранных дел Украины (2007-2009 гг.), руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко. Он объяснил, когда Путину может быть вынесен приговор.

— То, что произошло в Страсбурге, чрезвычайно важно, потому что четко и ясно сказано всем преступникам, которые сегодня пока скрываются в России, что время возмездия начинается. Это только первый шаг, и завтра Путин не предстанет перед судом, но это означает, что процесс привлечения злодеев к ответственности неотвратим… Следует, чтобы по примеру Зеленского такие же соглашения подписали другие страны-члены Совета Европы. Затем последует ратификация этих соглашений в их парламентах и где-то в 2026 году будут готовы условия, чтобы этот орган заработал, — говорит дипломат.

По его словам, в таких случаях больше времени идет на сбор доказательств преступлений. Но в нашем случае все ровно наоборот, потому что российские преступники сами задокументировали свои преступления в многочисленных заявлениях и речах.

— Начиная с того, как Путин лгал, что не было российских военных в Крыму в 2014 году и заканчивая совещанием за несколько дней до полномасштабного вторжения, где он показал всех причастных к принятию решения о преступлении военной агрессии, включая самого Путина. Он сам объявил начало т.н. «специальной операции» и расписался в том, что является военным преступником, — напомнил украинский экс-министр.

Он предположил, что уже в 2026 году будут получены первые приговоры по этому делу.

— В отличие от Международного уголовного суда, где обязательно присутствие подозреваемого, в нашем случае такой необходимости нет. Можно рассматривать дела подозреваемых в их отсутствие. Судьи просто анализируя те факты, те доказательства, те аргументы, которые есть, будут выносить приговоры. Уже в 2026 году можно будет ожидать, что все подозреваемые по этому делу (будет человек 20-30) могут получить приговоры, — поделился мнением Огрызко.

Мы пока не в той ситуации, как это было в Нюрнберге после поражения фашистской Германии, когда она была оккупирована и военные преступники были арестованы. Но в политическом плане это будет означать, что международная юридическая структура вынесет обоснованные приговоры и поставит крест на политической деятельности всех этих осужденных, — говорит руководитель Центра исследования России.

— Представьте, в 2026 году, если Путин доживет до этого времени, он получит приговор Специального трибунала. Он будет объявлен преступником, и после этого, мне кажется, даже его сторонники в тех частях света, где к авторитаризму относятся более-менее лояльно, вряд ли захотят иметь с ним дело, а следовательно и с самой Россией, — подытожил Владимир Огрызко.

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