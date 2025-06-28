Times: «Моссад» годами действовал на самых секретных объектах Ирана 28.06.2025, 20:01

Израильские спецслужбы проникли в самое «сердце» иранской ракетной и ядерной программы.

Израильские спецслужбы проникли и годами тайно действовали в самом «сердце» иранской ракетной и ядерной программы. Они установили, что Иран построил гораздо более обширную промышленность по производству оружия, чем считалось до этого.

В распоряжение газеты The Times попали разведывательные документы, переданные западным союзникам Израиля, включая США и Великобританию.

Они раскрывают истинные масштабы ракетных и ядерных амбиций Ирана — а также то, как глубоко «Моссаду» удалось проникнуть на самые секретные объекты.

«Детали» собрали главное из публикации The Times.

Разведывательный источник сообщил The Times, что Израиль в течение многих лет вел наблюдение за несколькими секретными иранскими объектами через агентов. На каждом из объектов «заранее находились свои люди на земле».

Израиль начал подготовку к атаке на Иран уже в 2010 году, опираясь на данные разведки о стремительном развитии иранской программы вооружений.

«Моссад» и другие разведслужбы в итоге сделали следующий вывод: военные возможности и знания, находящиеся в распоряжении иранского режима, развиваются стремительно — и выходят далеко за рамки основных объектов в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Израильская атака, начавшаяся в ночь на 13 июня, была основана на разведывательной информации, выявившей производство центрифуг — устройств, используемых для обогащения урана — на трёх объектах в Тегеране и Исфахане.

Все эти объекты были атакованы и уничтожены Израилем в ходе конфликта.

Удары также были направлены на семь отдельных компонентов ядерного объекта в Натанзе — главного иранского центра обогащения урана.

Этому предшествовала невероятно точная подготовка. Разведчики при помощи агентов на месте составили подробную схему объекта. На ней были обозначены наземные здания и подземные сооружения, включая системы трубопроводов, подачи и уплотнения урана.

Израиль также атаковал энергетическую инфраструктуру, здание научно-исследовательских разработок, трансформаторную подстанцию и генераторный блок, обеспечивающий резервное питание электрической сети. Удар пришёлся также по системам вентиляции и охлаждения.

Помимо Натанза, израильская разведка «проникла, атаковала и уничтожила объект в Исфахане, площадки Нур и Могде, где проводились расчёты и размещались лаборатории, военный объект Шариати и большой ангар на объекте Шахид Мейсами, где производились пластиковые взрывчатые вещества, использовавшиеся для испытаний ядерного оружия», — пишет The Times.

(Примечание: по этой формулировке нельзя однозначно сказать, идет ли речь об ударах с воздуха – или о наземных действиях коммандос. Ранее, 25 июня, начальник генштаба ЦАХАЛа Эяль Замир заявил, что в ходе войны на территории Ирана действовали израильские наземные подразделения спецназа).

Многие из этих объектов были созданы оборонной организацией SPND — зонтичной структурой, которую возглавлял Мохсен Фахризаде, иранский ядерный физик, ликвидированный Израилем в 2020 году.

Израильские агенты также проникли в штаб-квартиру Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), которая была атакована в последние дни войны, и на некоторые ядерные объекты, такие как Санжариан, где, по утверждению Израиля, разрабатывались компоненты, связанные с созданием ядерного оружия.

Ядерная программа: что узнали?

Документы свидетельствуют: к концу 2024 года Иран перешёл от исследовательского этапа разработки оружия к созданию усовершенствованной взрывной и радиационной системы, проводя эксперименты. Это приближало страну к ядерной боеспособности «в течение нескольких недель».

Масштаб и детализация этой оценки указывают на многолетнюю работу по сбору разведданных, которая, возможно, продолжается до сих пор, отмечает издание.

Ракетная программа: накопить 8 тысяч ракет

Разведывательные документы, попавшие в распоряжение The Times, показывают, что Иран стремился производить десятки баллистических ракет большой дальности класса «земля-земля» в месяц. Его целью было достичь производства до 1 000 ракет в год – и накопить гигантский арсенал в 8 тысяч ракет.

По оценкам экспертов, к началу войны у Ирана было около 2 000–2 500 баллистических ракет.

Израильские агенты, действовавшие в Иране, посетили каждую мастерскую и фабрику, связанную с ракетной промышленности, которые впоследствии были атакованы.

Это позволило Израилю нанести удары по «всей промышленности, обеспечивающей производство большого количества ракет», — говорится в докладе со ссылкой на источник в разведке.

В документе отмечается, что речь шла как о военных, так и о гражданских объектах.

Одним из таких объектов был Муад Таркиви Нояд в городе Решт, расположенном на побережье Каспийского моря. Он действовал под эгидой Иранской организации аэрокосмической промышленности. По данным израильской разведки, именно там производилось всё углеродное волокно, необходимое для изготовления ракет. Этот объект также был уничтожен израильскими ударами.

За время войны Израиль атаковал десятки объектов — включая военный комплекс в Парчине (в 30 км к юго-востоку от Тегерана), а также центры наведения, управления и координации ракет, производственные линии по выпуску боеголовок и двигателей для ракет.

Все это обрисовывает огромную и сложную производственную систему, на создание которой у Ирана ушли десятилетия, констатирует The Times.

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