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Лукашенко унизили прямо в Минске

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  • 29.06.2025, 9:32
  • 8,648
Лукашенко унизили прямо в Минске

Путин показал, кто «в доме хозяин».

Политический обозреватель Валерий Карбалевич на «Радыё Свабода» рассказал о саммите Евразийского экономического союза, который проходил в Минске.

Валерий Карбалевич обратил внимание на то, что не состоялись двусторонние переговоры между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко — что очень показательно.

— Как Лукашенко ни стремился, используя статус «хозяина форума», играть первую скрипку, довести эту линию до конца не удалось, — отмечает политический обозреватель. — Напоследок Владимир Путин показал, кто в доме хозяин.

Прямо во Дворце Независимости он провел пресс-конференцию якобы по итогам саммита, но говорил там о своих делах, внешней политике России и отношениях с Западом, США, Украиной.

То есть, в чем парадокс: логично было бы, чтобы к журналистам вышли правители всех стран-членов Евразийского союза ради подведения итогов саммита. А если уж экономили время, то опять же по протоколам и политесу подвести выводы должен был бы «хозяин саммита» — он же председательствующий сейчас в «союзе», то есть Лукашенко.

Но нет — Путин всех отстранил и в белорусском Дворце Независимости повел себя как полновластный хозяин. Он провел в резиденции Лукашенко пресс-конференцию без присутствия последнего. И этот сюжет очень показателен.

Обращает на себя внимание и то, что в Минск не приехал премьер-министр Армении Никол Пашинян — из-за личного конфликта с Лукашенко, потому что он считает, что в конфликте Армении с Азербайджаном диктатор поддерживал Азербайджан. Это также очень яркий показатель, который говорит о тех процессах, которые происходят в Евразийском союзе.

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