«Гедонизм тут в почете: никто никуда не спешит, люди наслаждаются жизнью» 29.06.2025, 14:35

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Болгария

Фото: gazetaby.com

Белорусы рассказали, как им живется в Болгарии.

Болгария — как будто не слишком далекая и экзотическая, но в то же время малоизученная белорусами страна. Издание devby.io публикует два рассказа айтишников, живущих и работающих там.

История первая. Балканский релакс, горы, адекватная аренда, дорогие яйца

Супруги Семен и Оксана — менеджеры в Capital.сom. В 2018—2021 годах они жили и работали в Минске, а потом решили поучаствовать в релокационной программе компании и среди нескольких вариантов выбрали Болгарию. Вот как они с двумя детьми смогли устроиться в Софии.

— У нас было три опции: Кипр, Болгария и Литва, — рассказывает Оксана. — На Кипре мы раньше бывали как туристы и сомневались, что нам подойдет это место. В Литву тоже не хотелось. Тогда мы съездили в Софию, осмотрелись и решили, что это лучшая опция.

Как проходила легализация

Сначала наниматель заключает с будущим сотрудником болгарского офиса предконтракт и подает пакет документов для выдачи разрешения на работу (в нашем случае его рассматривали три месяца). После этого обращаешься в посольство за визой D (в нашем случае — 7 рабочих дней), а уже по приезду в страну идешь в миграционку и заказываешь blue card. После этого члены семьи могут подаваться на воссоединение.

Срок действия blue card зависит от продолжительности трудового контракта, карту выдают максимум на пять лет. Нам выдали карты на четыре года.

Через пять лет легального проживания можно получить ПМЖ, а еще через 5 лет постоянного проживания — гражданство (правда, надо отказаться от уже имеющегося; исключение — если заключаешь брак с гражданином Болгарии.).

Еще для гражданства требуется сдать экзамен на знание языка, но всего лишь на уровне А1 — говорят, это совсем просто.

То есть легализоваться в Болгарии нам было не сложно — возможно, потому что население сокращается, и страна заинтересована в привлечении квалифицированной рабочей силы.

Какое впечатление от страны и столицы

Здесь прекрасно, особенно в Софии. Да, ударение правильно ставить на первый слог. Впервые мы услышали это в самолете: «Через 20 минут наш борт совершит посадку в Софии», — и тоже очень удивились.

Это Балканы со всеми балканскими прелестями — прекрасный климат, вкусная еда, расслабленная атмосфера. Гедонизм тут в почете: никто никуда не спешит, люди живут свою жизнь и наслаждаются ею.

София очень зеленая, уже в черте города начинаются горы с тропами для хайкинга. Есть и горнолыжные трассы. Зимой по дороге в офис часто можно встретить людей с бордами и лыжами, которые едут кататься. До Черного моря (Варны) надо ехать 4−5 часов на машине/поезде или лететь 40 минут самолетом, зато совсем рядом — Греция со Средиземным морем. Софиянци (так называют себя жители столицы) любят его больше, чем Черное.

В 700 км — Стамбул, в 300 км — турецкий город Эдирне, куда местные любят ездить на шоппинг.

Зима комфортная. Да, в горах много снега, но внизу мы видели его всего пару раз за зиму. Ночью может ударить мороз до минус 10, но днем будет тепло. Дождей мало, летом 35 градусов, однако благодаря сухому воздуху жара тут переносится гораздо легче, чем на Кипре. Погода благоволит прогулкам: на выходных мы не сидим дома, а много гуляем — в парках полно фестивалей и праздников.

В общем, считаем, что у болгарской столицы — огромный туристический потенциал.

Жилье

Семен. Квартиру мы начинали искать с помощью агентства: русскоязычная риэлтор предлагала свои заготовленные варианты. Но параллельно мы сами мониторили рынок жилья, и в итоге нашли свой вариант довольно быстро. От прилета до подписания договора прошла неделя.

Наша квартира находится в самом центре Софии, в капитальной пятиэтажке 60-х годов прошлого века: видавшей виды, но после реновации. Две спальни, просторная гостиная, кухня, ванна — на самом деле, хорошая квартира. Единственное, к чему пришлось привыкать, так это к тому, что в квартирах обычно нет ванн — только душевая кабина.

В 2022 году мы заключили договор аренды за 600 евро в месяц, в этом году цену подняли до 700 евро.

Сейчас глянул цены — за эти деньги все еще реально найти жилье.

Коммуналка тут, прямо скажем, дешевле, чем на Кипре. Самый большой счет за отопление, который мы тут получали, был порядка ста евро. Кстати, первую зиму отопление мы вообще не включали — было комфортно. За воду (нас четверо) платим 20 евро, за электричество — зимой тоже 20, летом может выходить больше за счет кондиционера.

Тут не было такого ажиотажа, как, допустим, в Варшаве, когда все решили заработать на мигрантах и аренда выросла в разы. Она выросла, но не так сильно. Как стоила квартира на окраине 350 евро, а центре — 600−700 евро, так и оставалась стоить в 2022-м. Потом цены все же выросли, особенно на покупку недвижимости, однако в разумных пределах.

Цены

Оксана. А в остальном цены тут как везде или ниже. Проезд — 80 евроцентов, но можно купить проездной на год за 180 евро и пользоваться всеми видами общественного транспорта (развит хорошо). Фрукты и овощи круглый год дешевые, курица, свинина — от 5 евро за килограмм, много свежей рыбы. Единственный дорогой продукт — яйца: 3 евро за десяток. Есть на акции видишь по 2,50 евро, значит, надо брать. И белые яйца появляются только к Пасхе, в основном продают коричневые.

Адаптация детей, школа

Обе дочки (им 7 и 15 лет), свободно говорят на болгарском. Хотя первый год для старшей был хардкордным. После переезда она пошла 7-й класс, а в конце этого класса сдают важный экзамен, по итогам которого решается, в какое учебное заведение ребенок пойдет дальше.

Сначала нам предлагали подстраховаться и повторить 6-й класс, чтобы был +1 год на подготовку. Но мы на семейном совете решили, что сможем и с первого раза. И действительно, через три месяца дочка отлично говорила по-болгарски. Она успешно сдала экзамен и уже второй год учится в специализированной школе с углубленным изучение испанского языка.

Младшая ходит в ту же школу. Тут централизованное распределение: подаешь электронную заявку, в апреле детей распределяют, если вас все устраивает — окей, если нет — ждешь следующего распределения. Обучение и учебники бесплатные. А еще старшая дочка получает 25 евро стипендии за отличную учебу.

С социализацией у детей тоже все хорошо. Столько дней рожденья, сколько посетила в первом классе наша младшая, она не посетила за семь предыдущих лет жизни. Один-два раза в месяц кто-нибудь приглашает на праздник. Нам нравится, что все проходит очень просто: дети развлекаются на батутах с аниматорами, а родители в это время пьют кофе, общаются, занимаются своими делами.

И нет ни напыщенности, ни напрягов, что торт или наряд не тот. Неважно — люди пришли отдохнуть.

Кроме того, есть дополнительная поддержка от школы — ненавязчивая, но ощутимая. Например, детям давали дополнительные уроки болгарского, раз в месяц с ними общался психолог. А раз в квартал на беседу с учителем и психологом приглашали также родителей и обсуждали, как у ребенка дела, как еще ему можно помочь. Это было приятно.

Язык

Оксана. Мы по-болгарски в отличие от детей говорим плохо. Поначалу было так: ну что такое, почему когда ты видишь эти буквы на бумаге, тебе все понятно, но когда слушаешь устную речь, то ничего не улавливаешь? Педагоги в школе говорят разборчиво, а некоторых людей на улице вообще невозможно понять.

Семен. Я сразу после переезда нашел себе преподавателя, занимался с ним полтора года, в итоге все понимаю, элементарные вещи говорю, но дальше процесс не пошел, потому что нет среды общения. В офисе 90% коллег — болгары. Они все англоговорящие.

Оксана. Это потому что ты с людьми мало общаешься. В офисе если начнешь говорить с коллегами по-болгарски, тебя обязательно поддержат.

Для общения в магазинах и кафе болгарского нам хватает. А вот когда дети общаются с друзьями, я их не понимаю.

Но родительские чаты — подспорье.

Медицина

Оксана. Серьезных кейсов у нас, к счастью, не было. Есть бесплатная медицина по госстраховке, но мы ею не пользовались: просто наша компания оплачивает и частную страховку, и по ней проще найти врачей, говорящих не только по-болгарски. В первый год нам это было особенно важно.

При выборе врача автоматически включаешь фильтр: готов ли ты общаться на болгарском, можешь ли на английском или тебе подходят только русскоязычные врачи. Конечно, это сужает выборку. Но нам везло, во всех случаях обращения за медпомощью все было хорошо.

Отношение к мигрантам

Оксана. К мигрантам тут относятся очень спокойно. Болгары — очень самобытный народ. Они любят свою страну, при этом открыты для всех и очень толерантны.

Мигранты их как будто не волнуют, главное — чтобы те не лезли в их жизнь и не навязывали свое мнение.

Фото: pixabay.com

История вторая. Доброе отношение к русскоговорящим, декретные 420 дней, очень похоже на Беларусь

Светлана релоцировалась из Минска в только открывавшийся тогда софийский офис Capital.com осенью 2022 года. Именно новый офис давал ей перспективы карьерного роста — до Head of clients services. Других ожиданий от страны у нее не было. Вот как оказалось на деле.

Как выбирала страну

Я могла перейти в другие отделы, но так как вся моя карьера связана с клиентскими сервисами, я подумала, что Болгария — неплохой вариант. Проанализировала налоги и стоимость жизни и поняла, что при одинаковом вознаграждении gross мой нетто-доход в Болгарии будет интереснее, чем в Польше, Литве или тем более на Кипре.

Больше здесь я получаю за счет налоговой ставки — 11,5% за все включая пенсионные отчисления.

Прогрессивной шкалы тут нет, так что в росте зп можно себя не ограничивать.

Расходы меня тоже устраивают. Продукты здесь недешевы, зато на аренде и коммунальных платежах удается хорошо экономить.

Мы с мужем (он работает в той же компании) снимаем квартиру с добротным ремонтом в новом доме в хорошем районе (рядом — IT-офисы) за 790 евро. Это 90 кв. м: две спальни, два санузла и большая гостиная, совмещенная с кухней.

Обсуждали с польскими коллегами — они говорят, что в Варшаве такая стоила бы около 2500 евро.

Платим мы, конечно, в левах, но курс закреплен государством: 1 евро стоит 1,94 лева.

В советских домах есть центральное отопление, в новых — газовое или кондиционер. Мы топим газом. Зимой (примерно с декабря по середину марта) коммуналка вырастает в три раза, до 120 евро — за газ, воду и электричество. Но мы не экономим на отоплении вообще. А летом платим 30−40 евро.

Не знаю, насколько высокими цены кажутся местным жителям, которые работают, допустим, в госсекторе. Но мы, работая в IT, можем позволить себе комфортный уровень жизни.

Важный нюанс: с 1 января Болгария переходит на евро, так что, к сожалению, ждем, что цены вырастут.

Легализация

Честно говоря, я вообще не вдавалась в подробности. Нам ничего не пришлось делать — компания позаботилась обо всем сама. В Минске мы отдали коллегам небольшой пакет документов (главным, кажется, был диплом) и дальше просто полгода ждали разрешения на работу. Визы D делать не пришлось (у нас с мужем были шенгенские, их хватило для въезда).

А когда мы приехали в Софию, нас просто за руку отвели куда нужно — и через неделю мы забрали блю-карты.

В карте прописано наше место работы, мы к нему прикреплены.

Если вдруг работу теряем, то у нас будет около двух месяцев на поиск новой. Работодателю наем иностранцев стоит дополнительных усилий (к тому же он должен платить дополнительный налог), но думаю, что работу в Болгарии я бы нашла. В стране много компаний, которые аутсорсят услуги в сфере клиентских сервисов.

Как впечатления

Ехала сюда я без особых ожиданий, и оказалось, что мне здесь хорошо.

Что нравится? Красивая природа, доступность гор (я не покоритель вершин, но ценю возможность запросто поехать в горы, чтобы подышать свежим воздухом), налоги, цены на коммунальные услуги и аренду жилья.

Что не нравится? Пожалуй, одна вещь: здесь жарковато, в июле-августе я страдаю, но это моя личная особенность. Зима тут короче, чем в Минске, но все же есть.

Вообще-то Болгария очень похожа на Беларусь. Даже с точки зрения архитектуры: по центру Софии видно, что это страна бывшего соцлагеря. Некоторые здания — просто copy-paste, их сложно отличить от наших.

Кажется, социалистическое прошлое Болгарии наложило отпечаток и на бюрократические процессы: они мало отличаются от наших. В Беларуси мне приходилось плотно работать над рабочим графиком агентов (оплата ночных смен, количество смен в месяц) — он должен строго соответствовать Трудовому кодекс. Думала, что после переезда мне придется долго разбираться с этим в Болгарии, но оказалось, что тут практически те же самые правила.

Болгары

Люди тоже ментально близки нам (в хорошем смысле), поэтому мне с ними легко. Да, болгары по-южному более открыты и эмоциональны, при этом он такие же простые, как беларусы: сразу понятно, что они думают — в общем, ребята без загадок. И еще у нас схожее отношение к жизни и к работе.

Я работала с людьми из разных стран Европы и знаю на опыте, что договориться с жителями Балкан куда проще. У балканцев такой же деловой подход к работе: они больше сконцентрированы на практике и результате, чем на теории и бесконечных митингах. Могут быть не только инициаторами, но и исполнителями. То есть те, кто что-то предлагает, как правило, могут и зеделиверить это самостоятельно, без иерархических слоев.

При этом тут очень хорошо относятся к русскоговорящим. Болгария находится в стороне от центра геополитической катастрофы, ее меньше затронуло, поэтому люди здесь озабочены в основном только своей жизнью.

Предрассудков по отношению к русскоговорящим здесь нет, из какой бы страны они не происходили.

Старшее поколение помнит русский язык, молодое говорит по-английски. На работе у нас тоже русский или английский, поэтому болгарский язык мы и не начинали учить.

Социализация

Я — интроверт, мне хватает семьи. Плюс у нас же целое переехавшее белорусское комьюнити, а с болгарами есть тимбилдинг на работе. Так что в дополнительной социализации я не нуждаюсь.

Медицина

Я не любитель ходить по врачам, но сейчас я жду ребенка, поэтому поневоле пользуюсь медуслугами.

Не знаю, как устроена система государственной медицины — я к ней не обращалась. У нас есть частная клиника, куда можно прийти со страховой картой и получить все услуги бесплатно. Или выбрать другую клинику, не работающую со страховой напрямую, заплатить самому и потом запросить возмещение.

Я выбрала больницу рядом с работой и там наблюдаюсь: раз в месяц прохожу УЗИ и сдаю анализы. С врачом общаемся на полуанглийском-полурусском. Довольна вполне. К тому же у нас в семье есть медики, я с ними делюсь результатами анализов и назначениями.

Так вот они мне говорят, что система ведения беременности в Болгарии очень похожа на белорусскую.

Рожать планирую в Софии по страховке. Конечно, без страховки частная медицина в Болгарии будет раза в три дороже, чем в Беларуси.

Соцзащита

За 45 дней до родов женщине дают больничный (могут и раньше, если она неважно себя чувствует), он компенсируется в размере, близком к ее средней зп за последний год-полтора.

После родов женщина 420 дней получает ежемесячное пособие в размере 90% от той суммы, с которой уплачивались страховые взносы.

Но это не значит, что я буду получать пособие, близкое к моей зарплате, — значительно меньше. Дело в том, что на страховые взносы установлен верхний лимит — они рассчитываются от суммы порядка 2000 евро (то есть потолок пособия — около 1800 евро). Моя зп выше, так что по деньгам в декрете я потеряю, но ничего страшного.

При рождении, насколько я знаю, выплачивается единовременное пособие около 600 евро. Если хочешь оставаться в декрете дольше 420 дней (можно до трех лет с сохранением рабочего места), то платят какое-то небольшое госпособие. Я собираюсь выйти на работу через год.

С пенсионной системой мы не разбирались. Знаю, что платим некие обязательные взносы в пенсионный фонд, но на эту пенсию не рассчитываем — больше на себя.

Планы на будущее

Наш план — получить здесь ПМЖ (он упростит перемещение между странами), а дальше будет видно.

Менять Болгарию на какую-то другую страну, кроме Беларуси, мы точно не планируем. Пока нам тут комфортно. Если бы мне предложили релоцироваться куда-то еще (в Польшу, на Кипр — да куда угодно), я бы отказалась.

Буду честна: однажды я хотела бы вернуться домой, а в этот промежуток времени рассматриваю Болгарию как страну постоянного жительства.

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