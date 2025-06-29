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Гуманоидные роботы сыграли первый футбольный матч

  • 29.06.2025, 15:39
Гуманоидные роботы сыграли первый футбольный матч

Матч прошел в Китае.

Это случилось вечером 28 июня в пекинском центре интеллектуального киберспорта. Турнир роботов-футболистов стал первым тестовым матчем грядущих Всемирных игр гуманоидных роботов.

Участие приняли четыре университетские команды: Blaze (Пекинский университет информационных наук и технологий), Future Lab Power и Vulcan (оба – Университет Цинхуа), а также Shanhai (Китайский сельскохозяйственный университет в Шанхае).

В финальной игре команда Vulcan одержала победу над Shanhai со счетом 5:3.

В соревнованиях использовались гуманоидные роботы модели Accelerated T1, разработанные компанией Accelerated Evolution. Все роботы управлялись полностью автономно – без вмешательства людей. Устройства способны самостоятельно падать и вставать, а также взаимодействовать в команде, используя ИИ-стратегии.

В августе Пекин примет Всемирные игры роботов-гуманоидов.

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