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Сенат США одобрил законопроект Трампа об увеличении потолка госдолга

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  • 29.06.2025, 15:45
Сенат США одобрил законопроект Трампа об увеличении потолка госдолга

«За» проголосовали на два человека больше, чем «против».

Сенат США одобрил законопроект президента США Дональда Трампа о сокращении федеральных расходов, известный как «Единый, большой, красивый» (The Big Beautiful Bill). Об этом пишет NBC.

За законопроект проголосовал 51 человек, против — 49, в том числе два республиканца — сенаторы Том Тиллис из Северной Каролины и Рэнд Пол из Кентукки.

Ранее документ был принят палатой представителей в мае 2025 года — тоже с минимальным перевесом голосов. Тогда 215 человек проголосовали за, 214 — против.

«Единый, большой, красивый» — это масштабный бюджетно-налоговый законопроект, предложенный президентом США Дональдом Трампом в 2025 году. Он направлен на реализацию его ключевых предвыборных обещаний и уже вызвал широкий резонанс как внутри страны, так и за ее пределами.

Законопроект продлит налоговые льготы, которые Трамп подписал в 2017 году, отменит налоги на чаевые и сверхурочную работу, увеличит налоговые вычеты для семей. Однако документ предусматривает сокращение финансирования социальных программ, таких как Medicaid и SNAP, увеличение бюджета для реализации программ по обеспечению иммиграционного контроля и военных расходов, а также потолка госдолга до $4 трлн.

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