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Макрон написал пост на армянском с поддержкой Пашиняна

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  • 29.06.2025, 16:17
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Макрон написал пост на армянском с поддержкой Пашиняна

Президент Франции выразил солидарность в ответ на попытки дестабилизировать демократию в Армении.

Президент Франции Эмманюэль Макрон написал пост на армянском языке с поддержкой премьер-министра Никола Пашиняна. Публикация размещена на его странице в X.

«Я выразил солидарность Франции в ответ на попытки дестабилизировать демократию в Армении. Я также подтвердил нашу поддержку его смелых усилий по установлению мира с Азербайджаном и нормализации отношений с Турцией», — говорится в посте по итогам телефонного разговора Макрона и Пашиняна.

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