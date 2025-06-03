Генштаб ВСУ объявил об уничтожении 12 российских стратегических бомбардировщиков после операции «Паутина» 1 3.06.2025, 11:17

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Стали известны подробности.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) обновил список уничтоженной военной техники российской армии, добавив в него 12 самолетов.

Это произошло после операции «Паутина», в рамках которой Служба безопасности Украины (СБУ) атаковала беспилотниками аэродромы со стратегической авиацией России в Мурманской, Рязанской, Ивановской и Иркутской областях.

При этом в СБУ заявляли об уничтожении 41 самолета, в том числе А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160. Президент Украины Владимир Зеленский также говорил о выведении из строя 34% стратегических бомбардировщиков России с помощью 117 дронов.

СБУ осуществила операцию «Паутина» 1 июня. В ходе нее к российским аэродромам были подогнаны фуры с ударными беспилотниками. В результате российские военные не успели перегнать самолеты и не смогли использовать системы ПВО.

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