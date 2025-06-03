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BI: Спящие дроны «Паутины» СБУ могут атаковать снова

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  • 3.06.2025, 12:05
  • 3,072
BI: Спящие дроны «Паутины» СБУ могут атаковать снова
Коллаж: ukranews.com

Уникальная тактика Украины способна изменить правила войны.

Украина провела атаку, которая может изменить правила войны - и не только для России. Новый подход, примененный Службой безопасности Украины к удару по четырем военным аэродромам в России, вывел тактику дроновых атак на новый уровень, пишет Business Insider.

«Эта атака - окно в будущую войну», - считает Джеймс Паттон Роджерс, директор Института технологической политики Корнелла.

По сообщению СБУ, украинские оперативники контрабандой ввезли квадрокоптеры на территорию России - дроны были спрятаны в деревянных сооружениях, имитирующих домики. В таком виде их установили на грузовики, которые подъехали максимально близко к аэродромам - Белая, Дягилево, Оленя и Иваново. После дистанционного открытия крыш дроны взлетели и поразили цели. По предварительным оценкам, повреждено до 41 самолета. Убытки - до $7 млрд.

Воздушная оборона не успела отреагировать

В отличие от предыдущих атак дронов с большого расстояния, новая операция сосредоточена на минимизации пути к цели. Дроны фактически запускались уже непосредственно с территории России, в обход С-300 и С-400.

Джастин Бронк из Королевского института оборонных исследований сказал:

«Это потрясающий успех для украинских спецслужб».

Бывший глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис подчеркнул: «Масштаб и изобретательность этой атаки показывают, что Украина теперь меньше зависит от западной поддержки». По его словам, удар был осуществлен без заметной логистической или разведывательной помощи союзников.

Угроза глубоко в тылу

Самый отдаленный из пораженных аэродромов - «Белая», Иркутская область, более 2500 км от украинской границы. До этого дроны долетали максимум на 1100 км. То есть Россия потеряла ощущение безопасности даже в глубоком тылу.

Бронк отмечает, что если даже половина из уничтоженных самолетов - это бомбардировщики Ту-95 и Ту-160, это существенно снизит способность РФ запускать крылатые ракеты по украинским объектам.

Большинство самолетов были припаркованы на открытой территории. Россия пыталась использовать импровизированные средства маскировки - в частности, клала шины на крылья, - но это не помешало атаке.

Недостаток укрытий - проблема не только России. В США, например, в современном воздушном флоте также отсутствует достаточное количество ангаров для защиты авиации.

«Спящие» дроны и новая фаза войны

Украина не раскрывает, как именно провезла дроны на территорию РФ, но это указывает на уязвимость российской логистики. Паттон Роджерс добавил:

«Вопрос в том, сколько еще таких «паутинок» там ждет своего часа».

Карл Розандер, соучредитель Nordic Air Defence, предупреждает: это только начало. Дроны могут оставаться «спящими» на вражеской территории и быть активированными в самый уязвимый момент. И эта тактика может быть использована против других стран - включая НАТО.

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