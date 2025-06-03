10 трендов цифрового маркетинга, которые нельзя игнорировать в 2025 году
- 3.06.2025, 15:29
От дополненной реальности до устойчивого развития.
Цифровой маркетинг развивается с невероятной скоростью, меняясь почти так же быстро, как и поведение потребителей. В 2025 году маркетологов ждут как вызовы, так и новые возможности, требующие адаптации и инноваций, пишет Бостонский институт аналитики, (перевод — сайт Charter97.org).
Эти 10 трендов помогут вам успешно взаимодействовать с аудиторией и достигать поставленных целей:
1. Персонализация на базе искусственного интеллекта.
ИИ позволяет создавать максимально персонализированный опыт, анализируя огромные объемы данных о пользователях. Например, интернет-магазины рекомендуют товары на основе истории просмотров, а email-рассылки автоматически адаптируют контент под каждого получателя. Такая персонализация повышает удовлетворенность клиентов и значительно увеличивает конверсии.
2. Оптимизация под голосовой поиск.
С ростом популярности голосовых ассистентов, таких как Alexa, Siri и Google Assistant, почти половина всех поисковых запросов к 2025 году будет осуществляться голосом.
3. Интерактивный контент.
Вовлекающие форматы, такие как опросы, викторины и дополненная реальность, привлекают внимание пользователей лучше, чем статичные посты. Например, мебельные бренды могут предложить покупателям «примерить» товар у себя дома с помощью AR.
4. Доминирование видео-контента.
Короткие видео на TikTok, Instagram Reels и YouTube Shorts остаются самым популярным форматом. Кроме того, прямые трансляции на Facebook и LinkedIn способствуют укреплению доверия и более тесному контакту с аудиторией.
5. Расширение социальной коммерции.
Социальные сети превращаются в полноценные торговые площадки с функциями покупок прямо в приложении. Это позволяет малому бизнесу расширять продажи без больших затрат на маркетинг.
6. Использование дополненной реальности (AR).
AR стирает границы между онлайн и офлайн покупками, позволяя клиентам виртуально примерять косметику, мебель или одежду, что повышает уверенность в выборе и снижает возвраты.
7. Блокчейн для прозрачности рекламы.
Технология блокчейн обеспечивает прозрачность рекламных расходов и предотвращает мошенничество. Кроме того, она гарантирует этичное обращение с персональными данными пользователей.
8. Сбор данных напрямую от потребителей.
С исчезновением сторонних cookie, бренды начинают собирать данные непосредственно через опросы, викторины и программы лояльности. Это улучшает точность и укрепляет доверие пользователей.
9. Маркетинг устойчивого развития.
Потребители все больше ценят экологичность и социальную ответственность брендов. В 2025 году стратегия устойчивого развития становится необходимостью для построения эмоциональной связи с аудиторией.
10. Рост нишевых сообществ.
Платформы типа Reddit, Discord и закрытые группы Facebook дают брендам возможность глубже взаимодействовать с целевой аудиторией через аутентичный и релевантный контент.
Цифровой маркетинг в 2025 году — это сочетание инноваций, персонализации и технологий. Следуя этим трендам, можно укрепить доверие клиентов и добиться впечатляющих результатов.