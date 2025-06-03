ВСУ взяли в плен россиян возле Краматорска 2 3.06.2025, 16:14

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Враг сдался без боя.

На Краматорском направлении бойцы 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады ВСУ успешно провели операцию, результатом которой стало взятие в плен новой группы оккупантов. Как отмечают в отделении коммуникаций бригады, враг сдался без боя, признав бессмысленность дальнейшего сопротивления.

В опубликованном видео показан момент, когда пленные уже находятся под контролем украинских военных. После допроса удалось получить важную информацию о расположении вражеских позиций и путях, по которым они проникли на украинскую территорию.

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