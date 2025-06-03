Слабое место Путина Виталий Надурак

3.06.2025, 17:30

Какие ошибки хозяина Кремля приближают РФ к поражению.

Слабым местом Путина является его чрезмерная самоуверенность. Чрезмерная самоуверенность (англ. overconfidence) — это распространенное когнитивное предубеждение, которое заставляет людей верить, что они лучше, чем это на самом деле.

Небольшая самоуверенность может быть полезна, поскольку хорошо стимулирует, подогревает амбиции и нередко помогает достичь результата, немного превосходящего имеющиеся возможности.

Чрезмерная самоуверенность является ошибкой, поскольку приводит к существенной переоценке своих возможностей и/или недооценке оппонента, сложности задачи или возможных рисков, что увеличивает вероятность неудач.

Чрезмерная самоуверенность стала причиной многих неудачных войн, банкротств, проваленных проектов и других поражений.

Путин чрезмерно самоуверен, поскольку максималистские цели, которые он провозглашает, очевидно превосходят его возможности и недооценивают нашу силу. Существуют разные оценки того, сколько ему понадобится времени, чтобы, при нынешних темпах наступления, оккупировать всю Украину (аналитики говорят: более ста или даже двухсот лет), однако все они значительно превышают вероятную продолжительность его жизни или разумную возможность России вести эту войну.

В конце концов, даже если война пойдет нелинейно и Путину удастся относительно быстро оккупировать всю территорию Украины, то контроль над ней будет еще одной огромной проблемой, которую он вряд ли решит.

Путин слишком самоуверен, поскольку ошибочно верит, что может вести войну сколь угодно долго, избегая всех случайных и неконтролируемых неприятностей, которые неизбежны в ситуации такого конфликта. Поэтому если Путин не изменит заявленные цели, то маловероятно, что их достигнет.

Все сказанное верно при условии, что соотношение сил воюющих сторон останется близким к настоящему.

Однако самоуверенные люди часто получают преимущество в соперничестве, когда их самоуверенность является блефом, заставляющим противоположную сторону поверить в преувеличенные силы противника и преждевременно остановиться.

Поэтому нам и нашим партнерам важно не поверить блефу Путина и не сложить преждевременно руки. В таком случае время может работать на нас, ведь преувеличивая собственные силы и недооценивая украинцев, Путин будет допускать ошибки.

Наша задача — пользоваться этими ошибками, приближая его поражение.

Виталий Надурак, NV

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