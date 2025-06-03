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Парламент Монголии отправил в отставку премьер-министра

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  • 3.06.2025, 18:02
Парламент Монголии отправил в отставку премьер-министра

В течение недель в Улан-Баторе шли антикоррупционные протесты.

Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ во вторник, 3 июня, на фоне продолжающихся в столице страны Улан-Баторе уже несколько недель антикоррупционных протестов объявил, что уходит в отставку.

Накануне постановление об отставке главы правительства после тайного голосования принял Великий государственный хурал (парламент) Монголии.

Информагентства уточняют, что Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ продолжит исполнять свои обязанности до назначения нового премьер-министра. По закону новый глава монгольского правительства должен быть назначен в течение 30 дней.

По данным мировых агентств, участники протестов в Улан-Баторе требуют от Оюун-Эрдэнэ назвать источник дохода его 22-летнего сына, невеста которого опубликовала в соцсетях снимки дорогих подарков от него, в том числе кольца с бриллиантом, автомобиля и брендовой сумки. Распространенным слоганом на текущих протестах, которые поддержало множество молодых людей, как пишет агентство AFP, была фраза: «Resignation is easy» («Отставка — это просто»).

Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ занимал должность премьер-министра Монголии с 2021 года. Все обвинения в коррупции, выдвинутые против него, он отрицает.

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