Операция «Паутина»: на авиабазе РФ «Белая» уничтожены четыре Ту-22 и три Ту-95 3.06.2025, 19:05

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Появились спутниковые снимки.

В сети показали последствия поражения украинскими дронами российской авиабазы «Белая» в Иркутской области РФ в рамках спецоперации СБУ «Паутина». Есть уничтоженные стратегические бомбардировщики.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Так, на аэродроме «Белая» удалось верифицировать уничтожение четырех Ту-22 и трех Ту-95. Еще один Ту-95, вероятно, поврежден.

Также анализ видео и спутниковых снимков позволил изданию независимо подтвердить уничтожение не менее 11 российских стратегических бомбардировщиков в рамках операции СБУ «Паутина» 1 июня 2025 года - 7 Ту-95 (и один, вероятно, поврежденный), 4 Ту-22 М3 и один грузовой самолет Ан-12, который не относится к стратегической авиации.

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