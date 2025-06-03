ВСУ взяли под контроль опорный пункт россиян в Курской области
- 3.06.2025, 19:22
Видео.
Военнослужащие 225-го отдельного штурмового полка ВСУ при поддержке смежных подразделений захватили ротный опорный пункт армии РФ на территории Курской области.
Об этом во вторник, 3 июня, сообщила пресс-служба подразделения в Telegram, обнародовав видео с места происшествия.
«Этот РОП прикрывал важное направление и был хорошо подготовлен к круговой обороне: блиндажи, ходники, огневые точки. Несколько дней по нему работала наша артиллерия и FPV-дроны. А дальше зашла пехота», — говорится в сообщении.
На обнародованном видео зафиксирован завершающий этап операции: бойцы 225-го штурмового полка атакуют укрепления противника гранатами, взрывчаткой и противотанковыми минами, уничтожают оборону и устанавливают контроль над позицией.
По словам военных, еще накануне это была серьезная оборонительная точка противника, которая сейчас превращена в воронку с ликвидированными оккупантами.