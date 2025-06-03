закрыть
3 июня 2025, вторник, 22:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Макрон встретится с Мелони

  • 3.06.2025, 22:21
Макрон встретится с Мелони

Встреча будет проходить на фоне разногласий в поддержке Украины.

Президент Франции Эмманюэль Макрон проведет встречу с итальянским премьером Джорджей Мелони, на которой одной из основных тем станет российско-украинская война. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Елисейский дворец.

В ходе переговоров лидеры обсудят, в частности, гарантии безопасности для Украины и вопросы американских пошлин. Встреча будет проходить на фоне разногласий по вопросу «коалиции желающих» для поддержки Украины.

Макрон и Мелони также планируют обсудить торговое соглашение с Меркосуром (экономическим союзом Южной Америки) и сотрудничество между Францией и Италией в промышленности.

Итальянские чиновники подчеркивают, что основной целью этой встречи является укрепление двусторонних отношений, а также обсуждение ситуации на Ближнем Востоке и в Ливии.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин пропускает ход
Путин пропускает ход Владимир Пастухов
О феерической атаке на российскую стратегическую авиацию
О феерической атаке на российскую стратегическую авиацию Алексей Копытько
Выдающаяся операция СБУ войдет во все учебники военной истории
Выдающаяся операция СБУ войдет во все учебники военной истории Юрий Бутусов
Остановить Путина
Остановить Путина Гарри Каспаров