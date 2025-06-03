Макрон встретится с Мелони
- 3.06.2025, 22:21
Встреча будет проходить на фоне разногласий в поддержке Украины.
Президент Франции Эмманюэль Макрон проведет встречу с итальянским премьером Джорджей Мелони, на которой одной из основных тем станет российско-украинская война. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Елисейский дворец.
В ходе переговоров лидеры обсудят, в частности, гарантии безопасности для Украины и вопросы американских пошлин. Встреча будет проходить на фоне разногласий по вопросу «коалиции желающих» для поддержки Украины.
Макрон и Мелони также планируют обсудить торговое соглашение с Меркосуром (экономическим союзом Южной Америки) и сотрудничество между Францией и Италией в промышленности.
Итальянские чиновники подчеркивают, что основной целью этой встречи является укрепление двусторонних отношений, а также обсуждение ситуации на Ближнем Востоке и в Ливии.