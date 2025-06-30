В Польше изъята нелегально ввезенная из Беларуси медицинская продукция 30.06.2025, 15:59

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Операция проводилась при участии Интерпола.

С ноября 2024 года по май 2025-го сотрудниками Национальной налоговой администрации Польши (ННА) в ходе контрольных мероприятий изъято около 60 тыс. единиц фармацевтической и иной медицинской продукции, нелегально ввезенной на территорию страны, сообщает «Позірк».

В сообщении ННА отмечается, что больше всего такой продукции было доставлено в Польшу из Индии и Украины, далее следуют США, Южная Корея, Россия и Беларусь.

Сообщается, что наибольшая группа изъятых товаров — это «пищеварительные средства, средства для нервной системы, включая психостимуляторы, антитревожные препараты, диетические добавки, растительные продукты и психотерапевтические средства».

Другие изъятые товары включают «анаболические стероиды, обезболивающие и препараты для лечения других расстройств». Также конфискованы «отсасыватели для очистки дыхательных путей, хирургические простыни, ингаляторы, согревающие пластыри, иглы и шприцы». Кроме этого, значительную группу составляли ветеринарные товары.

Стоимость конфискованной продукции превысила 800 тыс. злотых (более 220 тыс. долларов).

Оперативные мероприятия проводились в том числе в пунктах сортировки посылок, аэропортах, логистических центрах, на пограничных переходах и дорогах.

Подчеркивается, что изъятая продукция опасна для здоровья и жизни, в основном она предназначалась для потребителей в Польше и других странах ЕС.

В сообщении говорится, что операция по изъятию упомянутых товаров проводилась по линии Интерпола.

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