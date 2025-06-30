СМИ: В России силовики до смерти избили двух азербайджанцев 1 30.06.2025, 16:28

Азербайджан требует привлечь виновных к ответственности.

В Азербайджане проведут повторную экспертизу избитых российскими силовиками до смерти братьев Зияддина и Гусейна Сафаровых.

О повторной экспертизе в беседе сообщил брат погибших, заместитель главного редактора «525-ci qəzet» Сейфеддин Гусейнов, передает report.az.

«Экспертиза состоится либо сегодня, либо завтра — точная дата пока не определена», — отметил он.

Массовые задержания азербайджанцев в Екатеринбурге прошли 27 июня. Всего в отдел полиции были доставлены свыше 50 человек, писал Е1.

МИД Азербайджана заявил, что среди задержанных есть погибшие и раненые, и попросил привлечь к ответственности причастных к насилию во время следственных действий. В российском МИДе объяснили, что задержания проводились в рамках расследования уголовных дел по факту «тяжких преступлений». Приглашенный 28 июня в МИД Азербайджана временный поверенный в делах России Петр Волоковых заверил, что ситуация находится под контролем правоохранительных органов.

Минкультуры Азербайджана после задержаний азербайджанцев и незаконных, по мнению Баку, действий российских силовиков объявило об отмене всех культурных мероприятий, запланированных совместно с Москвой. По этой же причине азербайджанская делегация решила не участвовать в заседании комиссии парламента республики и Федерального собрания России по межпарламентскому сотрудничеству.

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