Стали известны имена агентов ФСБ России, работавших в «Sputnik Азербайджан»
- 30.06.2025, 17:25
Задержаны исполнительный директор и шеф-редактор бакинского филиала.
По данным @minval_az, задержаны исполнительный директор бакинского филиала Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов.
Как сообщили в МВД Айзербайджана, несмотря на то что аккредитация бакинского филиала Информационного агентства «Россия сегодня» («Sputnik Азербайджан») была прекращена в феврале 2025 года, ведомство начало расследование на основании поступившей оперативной информации о продолжении деятельности филиала на основе незаконного финансирования.
30 июня в офисе филиала были проведены оперативно-розыскные мероприятия, имеются задержанные.
Отношения между Азербайджаном и Россией обострились после того, как 27 июня в Екатеринбурге задержали более 50 человек азербайджанского происхождения. При задержании погибли по меньшей мере два человека. Баку потребовал привлечь виновных к ответственности, а МИД Азербайджана выразил российскому послу «решительный протест». Представительница российского МИД Мария Захарова после этого сказала, что задержанные — граждане России.
На этом фоне парламентская делегация Азербайджана решила не участвовать в заседании комиссии Милли меджлиса республики и Федерального собрания России по межпарламентскому сотрудничеству, а Минкультуры Азербайджана отменило все совместные культурные мероприятия, запланированные в Азербайджане российскими государственными и частными учреждениями.