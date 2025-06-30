Стали известны имена агентов ФСБ России, работавших в «Sputnik Азербайджан» 30.06.2025, 17:25

Задержаны исполнительный директор и шеф-редактор бакинского филиала.

По данным @minval_az, задержаны исполнительный директор бакинского филиала Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов.

Как сообщили в МВД Айзербайджана, несмотря на то что аккредитация бакинского филиала Информационного агентства «Россия сегодня» («Sputnik Азербайджан») была прекращена в феврале 2025 года, ведомство начало расследование на основании поступившей оперативной информации о продолжении деятельности филиала на основе незаконного финансирования.

30 июня в офисе филиала были проведены оперативно-розыскные мероприятия, имеются задержанные.

фото: Telegram-канал Minval

Отношения между Азербайджаном и Россией обострились после того, как 27 июня в Екатеринбурге задержали более 50 человек азербайджанского происхождения. При задержании погибли по меньшей мере два человека. Баку потребовал привлечь виновных к ответственности, а МИД Азербайджана выразил российскому послу «решительный протест». Представительница российского МИД Мария Захарова после этого сказала, что задержанные — граждане России.

На этом фоне парламентская делегация Азербайджана решила не участвовать в заседании комиссии Милли меджлиса республики и Федерального собрания России по межпарламентскому сотрудничеству, а Минкультуры Азербайджана отменило все совместные культурные мероприятия, запланированные в Азербайджане российскими государственными и частными учреждениями.

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