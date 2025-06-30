В российской армии заставляют воевать раненных и калек 1 Ксения Кириллова

30.06.2025, 17:53

Персоналу белорусских больниц запретили рассказывать о лечении военных из РФ.

Западные исследователи отмечают, что потери российской армии в войне с Украиной возрастают с каждым годом. Причиной этого являются не только «мясные штурмы», в которых у военных практически нет шансов выжить, но и ужасающее состояние фронтовой медицины. Зачастую не все раненные получают медицинскую помощь, её качество крайне низко, а госпитали заинтересованы в том, чтобы отправить недолеченного бойца обратно на фронт, пишет в своём материале СЕРА.

По оценкам украинского Генерального штаба на конец ноября прошлого года, с начала полномасштабного вторжения в 2022 году Россия понесла более 700 тысяч потерь, из которых около 500 тысяч составляют небоеспособные раненые. В конце прошлого года мы уже писали о том, что выплаты за ранение теперь напрямую зависят от их тяжести. Популярные Z-блогеры писали о том, что дифференциация ранений обязательно приведет к разгулу коррупции и фальсификации результатов медицинского освидетельствования. Однако гораздо большей проблемой, чем размер выплат, для российских военных является доступ к медицинской помощи как таковой.

Даже провоенные блогеры регулярно пишут о том, что раненные бойцы могут неделями находиться в окопах, ожидая эвакуации. Им вторят и независимые журналисты. «Верстка» со ссылкой на официальный отчет Министерства обороны сообщает, что более 5% военных, которых можно было бы спасти, умирают без медпомощи.

По официальным данным, участники вторжения в Украину в основном получают осколочные и взрывные ранения и травмы. Согласно врачебным стандартам, оптимальные сроки, в которые тяжелораненому солдату необходимо оказать квалифицированную медпомощь, не должны превышать 1–2 часов. Однако осенью 2022 – весной 2023 года среднее время, в которое тяжелораненых эвакуировали из зоны боевых действий в Украине, составляло 3,5 часа – и, сравнивая с публикациями военкоров, это ещё довольно оптимистичный показатель. Проще говоря, многие раненные умирают, ещё не добравшись до госпиталя.

Если же раненный всё-таки доживает до лечения, его проблемы на этом не заканчиваются. В прошлом году глава Российской академии наук Геннадий Красников хвастался тем, что 98% раненых российских военных возвращаются на поле боя. Он связал это с достижениями российской медицины, однако реальные данные говорят о том, что в строй возвращают недолеченных бойцов.

Ещё в конце 2023 года независимые журналисты писали, что покалеченных и негодных к службе мобилизованных отправляют в штурмовые отряды без должного медосвидетельствования и лечения. Из таких солдат создают «инвалидные» подразделения, в которых воюют люди с поврежденными костями и внутренними органами, неизлеченными осколками, протезами вместо суставов и так далее.

У некоторых участников подобных подразделений не хватает пальцев рук, не говоря уже об «обычных» болезнях вроде язвы, которые никто не собирается лечить. Даже рьяные сторонники войны пишут, что к ним нередко обращаются солдаты, которым диагностируют гепатит или рак, но не увольняют с военной службы. Аналогичные проблемы возникают при достижении предельного возраста прохождения службы.

В начале текущего года украинские СМИ также подтвердили информацию о том, что российское военное командование отправляет солдат на выполнение боевых задач без лечения и эвакуации. Военные жалуются, что их буквально выбрасывают ночью из госпиталей и заставляют воевать, внушая даже тяжелораненным, что те «абсолютно здоровы». Некоторые солдаты прямо отмечают, что их считают людьми второго сорта и посылают на верную смерть, а некоторые из тех, кого отправляют на фронт, не могут даже самостоятельно передвигаться после ранений.

В конце прошлого года украинские СМИ со ссылкой на Министерство обороны Великобритании сообщали о бунте среди десятков раненых военных в Новосибирске. Инцидент произошёл из-за ненадлежащей медицинской помощи, которую получали солдаты 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа. Военные жаловались на жестокое обращение со стороны командира и отказывались возвращаться на фронт без надлежащего лечения. В результате протеста они разбили окна и повредили казармы, а десять солдат сбежали с территории госпиталя.

Нередки случаи, когда российским военным приходится судиться с госпиталями, чтобы те выдали им справку о ранениях и подтвердили, что после полученных травм они уже непригодны к службе. Некоторые из них не могут получить выплаты по ранению из-за того, что военные госпитали затягивают с выдачей справок. Независимые журналисты, проанализировав судебные дела, пришли к выводу, что практически невозможно оспорить решение врачей, признавших раненного годным к воинской службе, даже если тяжесть его ран очевидна.

Не стоит забывать и о том, что в России попросту не хватает госпиталей для раненных. В феврале текущего года посол России в КНДР Александр Мацегора признался, что сотни российских бойцов проходят лечение и реабилитацию в Северной Корее. Недавно появилась информация о том, что в больницах Беларуси также тайно лечат участников российского вторжения в Украину. Среди «секретных пациентов» обнаружили даже командира псковских десантников, которых обвиняют в убийстве мирных жителей Бучи. По данным Белорусского расследовательского центра, за 21 месяц после начала полномасштабной войны между Россией и Украиной через больницы белорусских Гомеля и Хойников прошли 898 раненых российских военных и бойцов Росгвардии. Персоналу белорусских больниц запретили рассказывать о лечении военных из России.

Ещё в 2022 году врач, работавший в таком белорусском госпитале, рассказал журналистам, как в начале российского полномасштабного вторжения он лечил раненных в Украине российских солдат в Мозырской городской больнице. По его словам, «российские солдаты завозили их внутрь на каталках и оставляли у входа». Военнослужащие прибывали с ранениями лица, зияющими ранами, сложными переломами, полученными в результате взрывов и обстрелов.

На днях в Телеграм-канале «Трансформатор» появилось длинное, в несколько постов интервью одного из военных медиков. По его словам, бойцы не обучены навыкам медицинской самопомощи, и потому просто не доживают до госпиталя. Система военной медицины была фактически уничтожена в то время, когда министром обороны был Анатолий Сердюков, и потому больным не хватает коек, врачей, лекарств и даже бытовых вещей, включая простыни. Среди раненных, в свою очередь, много маргиналов из неблагополучных слоёв населения, которые агрессивно ведут себя с медперсоналом.

В целом врач предупреждает, что выживаемость солдат на фронте сегодня многократно ниже, чем в Афганистане или на чеченской войне, и он не сталкивался ни с одним пациентом, который не пожалел бы, что отправился на эту войну. К сожалению, многие россияне до сих пор не понимают этого.

Ксения Кириллова «Крым.Реалии»

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