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Зеленский назначил Мадяра командующим Силами беспилотных систем

  • 4.06.2025, 4:59
Зеленский назначил Мадяра командующим Силами беспилотных систем
Роберт Бровди

Вадим Сухаревский переходит на новую должность.

Роберт Бровди, более известный под позывным Мадьяр, назначен командующим Силами беспилотных систем. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, соответствующий указ уже также подписан.

Вадим Сухаревский, занимавший до этого дня должность командующего Силами БС, уволен с должности соответствующим указом и назначен заместителем командующего оперативного командования «Восток».

«Первоочередная задача для него – модернизировать это командование, внедряя новые подходы и изменения», – сказал Зеленский.

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