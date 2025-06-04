Ветер валил деревья и срывал крыши в Гомельской области 4.06.2025, 9:28

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В МЧС рассказали о последствиях стихии.

Сильный ветер, который бушевал на Гомельщине 3 июня, повалил 142 дерева, сообщили в МЧС.

На утро 4 июня, по оперативным данным спасателей, из-за сильного дождя и ветра с порывами 15−20 метров в секунду зафиксировано 134 падения деревьев в Гомеле, шесть в Речицком районе и по одному в Ельском и Лельчицком районах. Деревьями повреждены шесть автомобилей в областном центре.

Кроме того, пострадали крыши десяти зданий: двух строений в Лельчицком районе и по четыре в областном центре и Речицком районе. Пострадавших нет.

«Работники МЧС десять раз привлекались на уборку и распиловку упавших деревьев. В населенных пунктах области фиксировались краткосрочные отключения электроэнергии», — сообщили спасатели.

Напомним, накануне на Гомель обрушился сильный ливень с градом.

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