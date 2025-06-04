В России загорелся второй за два дня завод по производству моторов для военной техники 4.06.2025, 9:31

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Пожар вспыхнул в Ярославле.

Ночью 4 июня на моторном заводе «Автодизель» в Ярославле вспыхнул пожар, который охватил цех по производству 12-цилиндровых двигателей, сообщили в региональном управлении МЧС. По данным ведомства, площадь пожара составила 400 кв. метров, обошлось без пострадавших. На ликвидацию открытого горения потребовалось больше полутора часов.

Что стало причиной возгорания, в МЧС не уточнили. Ярославский моторный завод (ЯМЗ) — одно из крупнейших российских предприятий по производству дизельных двигателей многоцелевого назначения, а также коробок передач. В мае 2024 года ЯМЗ попал под санкции США. В обосновании ограничений отмечалось, что завод производит дизельные двигатели для российской армии, пишет The Moscow Times.

Поздно вечером 2 июня взрыв и пожар произошли на Заволжском моторном заводе (ЗМЗ) в Нижегородской области. Причиной, по данным государственной трудовой инспекции региона, стало возгорание грузовика с цистерной в одном из цехов предприятия, в котором хранились химические вещества. В результате пострадал один рабочий — он получил ожоги 10% тела. Мужчину госпитализировали. В региональном МЧС оценили площадь пожара в 75 кв. метров. В 2003 году ЗМЗ, специализирующийся на выпуске бензиновых и дизельных моторов, получил государственный заказ на разработку семейства конкурентоспособных многоцелевых дизельных двигателей объемом 2,2—3,4 литра. Тогда директор предприятия говорил, что они подойдут для широкого спектра моделей автомобилей — от внедорожников и автомобилей класса «Д» до четырехтонных грузовиков и военной техники.

28 мая в Санкт-Петербурге вспыхнул крупный пожар на территории завода «Авангард», который специализируется на производстве микроэлектроники. Возгорание произошло в производственной части здания на площади 100 кв. метров. На ликвидацию пожара потребовалось шесть часов. «Авангард» — одно из старейших предприятий в России по производству радиоэлектроники, микросхем и различных приборов. Завод имеет статус Федерального научно-производственного центра. Он также включен в перечень стратегических и системообразующих предприятий России.

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