закрыть
4 июня 2025, среда, 9:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В России загорелся второй за два дня завод по производству моторов для военной техники

  • 4.06.2025, 9:31
  • 2,204
В России загорелся второй за два дня завод по производству моторов для военной техники

Пожар вспыхнул в Ярославле.

Ночью 4 июня на моторном заводе «Автодизель» в Ярославле вспыхнул пожар, который охватил цех по производству 12-цилиндровых двигателей, сообщили в региональном управлении МЧС. По данным ведомства, площадь пожара составила 400 кв. метров, обошлось без пострадавших. На ликвидацию открытого горения потребовалось больше полутора часов.

Что стало причиной возгорания, в МЧС не уточнили. Ярославский моторный завод (ЯМЗ) — одно из крупнейших российских предприятий по производству дизельных двигателей многоцелевого назначения, а также коробок передач. В мае 2024 года ЯМЗ попал под санкции США. В обосновании ограничений отмечалось, что завод производит дизельные двигатели для российской армии, пишет The Moscow Times.

Поздно вечером 2 июня взрыв и пожар произошли на Заволжском моторном заводе (ЗМЗ) в Нижегородской области. Причиной, по данным государственной трудовой инспекции региона, стало возгорание грузовика с цистерной в одном из цехов предприятия, в котором хранились химические вещества. В результате пострадал один рабочий — он получил ожоги 10% тела. Мужчину госпитализировали. В региональном МЧС оценили площадь пожара в 75 кв. метров. В 2003 году ЗМЗ, специализирующийся на выпуске бензиновых и дизельных моторов, получил государственный заказ на разработку семейства конкурентоспособных многоцелевых дизельных двигателей объемом 2,2—3,4 литра. Тогда директор предприятия говорил, что они подойдут для широкого спектра моделей автомобилей — от внедорожников и автомобилей класса «Д» до четырехтонных грузовиков и военной техники.

28 мая в Санкт-Петербурге вспыхнул крупный пожар на территории завода «Авангард», который специализируется на производстве микроэлектроники. Возгорание произошло в производственной части здания на площади 100 кв. метров. На ликвидацию пожара потребовалось шесть часов. «Авангард» — одно из старейших предприятий в России по производству радиоэлектроники, микросхем и различных приборов. Завод имеет статус Федерального научно-производственного центра. Он также включен в перечень стратегических и системообразующих предприятий России.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин пропускает ход
Путин пропускает ход Владимир Пастухов
О феерической атаке на российскую стратегическую авиацию
О феерической атаке на российскую стратегическую авиацию Алексей Копытько
Выдающаяся операция СБУ войдет во все учебники военной истории
Выдающаяся операция СБУ войдет во все учебники военной истории Юрий Бутусов
Остановить Путина
Остановить Путина Гарри Каспаров