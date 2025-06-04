Ученые раскрыли тайну необычной активности Земли
- 4.06.2025, 11:11
Сейсмические волны фиксировались с интервалом в 90 секунд.
В сентябре и октябре 2023 года по всей планете фиксировались загадочные сейсмические волны с интервалом в 90 секунд. Это явление, получившее название «Неопознанный сейсмический объект», ставило ученых в тупик. Теперь исследователи установили, что причиной стали два мегацунами во фьорде Диксон на востоке Гренландии, пишет 404 Media (перевод — сайт Charter97.org).
Как выяснилось, оползни, вызванные таянием ледника из-за изменения климата, обрушились в узкий фьорд, создав мощные волны — сейши. Уникальная геометрия фьорда с изгибом у выхода «заперла» волны, позволив им многократно ударяться о стенки, как молот по земной коре, что вызвало сейсмические колебания, ощутимые по всему миру.
По словам автора исследования Томаса Монагана из Оксфорда, стоячая волна достигала высоты почти 8 метров, а сила ее удара составила около 500 гиганьютонов.
Решающую роль в обнаружении сейша сыграл спутник SWOT, запущенный в 2022 году. Он способен измерять уровень воды даже в труднодоступных районах, что позволило исследователям подтвердить происхождение волн.
Монаган отметил, что изменение климата увеличивает риск подобных оползней и цунами, особенно в арктических регионах. Ученые призывают к дальнейшим инвестициям в спутниковый мониторинг для отслеживания скрытых последствий глобального потепления.