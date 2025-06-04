Под Москвой раздались взрывы

Под Москвой раздались взрывы4
- 4.06.2025, 12:08
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Атака на город, где производят «Искандеры» и «Кинжалы».
В среду, 4 июня, в городе Коломна Московской области РФ произошел взрыв и пожар в районе воинской части.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Также уточняется, что пожар возник в конце ул. Колхозной, за хлебозаводом.
По информации местных жителей, также сгорел автосервис. До этого были слышны взрывы.
В Коломне расположена корпорация Конструкторское бюро машиностроения (КБМ), производящая ракеты «Искандер» и «Кинжал».
О пострадавших не сообщается. Российские власти пока официально не комментировали ситуацию.