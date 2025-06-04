Польша отмечает День свободы и гражданских прав
- 4.06.2025, 12:21
Праздник связан с выборами 4 июня 1989 года как поворотным моментом на пути к восстановлению демократии.
36 лет назад, 4 июня 1989 года, в Польше прошел первый тур парламентских выборов, организованных на условиях, согласованных во время переговоров за Круглым столом. Это были первые в послевоенной истории страны частично свободные выборы в Сейм и полностью свободные — в восстановленный Сенат, сообщает «Польское радио».
Сенат был упразднен в Польской Народной Республике после сфальсифицированного референдума 1946 года. Убедительную победу на выборах 1989 года одержала «Солидарность» под руководством Леха Валенсы.
Впервые с 1945 года к участию в голосовании была допущена оппозиция. Впервые был также избран Сенат, благодаря чему Национальное собрание Польши стало двухпалатным.
🗳️ Dziś mija 36 lat od częściowo wolnych wyborów do Sejmu oraz całkowicie wolnych do Senatu.— Kancelaria Premiera (@PremierRP) June 4, 2025
🇵🇱 Na pamiątkę tego wydarzenia, 4 czerwca został ustanowiony Dniem Wolności i Praw Obywatelskich. pic.twitter.com/uu6YBlEtpc
Историк, профессор Анджей Пачковски в 2011 году назвал в Он подчеркнул, что эти выборы отразили подлинные настроения общества и стали четким сигналом для коммунистической власти:
«Это был общественный ответ на то, что было разработано и предложено за Круглым столом. Высказалось ли общество по этому поводу? Ведь это было начало строительства демократии. А значит, мнение общества было самым важным. Масштаб этой победы означал настоящий нокаут — коммунистическая партия утратила легитимность не только для управления, но и для самого существования».
Результаты выборов изменили политический ландшафт страны. 24 августа 1989 года Тадеуш Мазовецки стал первым несоциалистическим премьер-министром в странах Центрально-Восточной Европы со времен окончания Второй мировой войны. Вслед за Польшей перемены начались и в других странах социалистического блока. Так началась так называемая «осень народов» в Европе, символом которой стало падение Берлинской стены 9 ноября 1989 года.
4 июня в Польше отмечается День свободы и гражданских прав — государственный праздник, учрежденный Сеймом в 2013 году в память о судьбоносных выборах 1989 года.