FT: Европу ждут ключевые переговоры с Трампом

FT: Европу ждут ключевые переговоры с Трампом4
- 4.06.2025, 12:29
ЕС предстоит показать свою принципиальность и единство.
Европейские чиновники считают, что президент США Дональд Трамп будет использовать три важные темы — помощь Украине, оборону НАТО и торговлю — как рычаги влияния в переговорах, заставляя Европу идти на уступки, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).
Европейские лидеры с тревогой ожидают череды ключевых переговоров с Трампом, которые могут повлиять на безопасность, экономику и оборону всего континента. Трамп может увязать поддержку Украины, оборонные обязательства по НАТО и торговые отношения в единую сделку, требуя уступок в одном вопросе в обмен на помощь в другом.
Как отмечают источники в ЕС, администрация Трампа может полностью прекратить военную и разведывательную поддержку Украины, инициировать торговую войну с ЕС или начать массовое выведение войск США из Европы. «Мы перешли от надежды к контролю ущерба», — признал один из высокопоставленных чиновников ЕС.
Ситуация осложняется грядущими встречами: саммит G7 в Канаде, саммит НАТО в Гааге и переговоры по торговле в Брюсселе. В каждом случае Европа рискует получить ультиматум от Трампа, который, как опасаются в Брюсселе, может воспринимать все эти вопросы как единый торг.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала к строительству «независимой Европы». Брюсселю предстоит показать свою принципиальность и единство.