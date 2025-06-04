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TIME: Чего ожидать от телефонного разговора между Трампом и Си

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  • 4.06.2025, 14:25
TIME: Чего ожидать от телефонного разговора между Трампом и Си

Министр финансов США убежден, что лидеры «сгладят» разногласия.

Между США и Китаем может вскоре состояться телефонный разговор на высшем уровне. Белый дом подтвердил, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин, вероятно, проведут переговоры в ближайшие дни, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).

Главной темой обсуждения станет торговля. Две крупнейшие экономики мира уже давно втянуты в торговую войну, которая обострилась после введения Трампом 145-процентных пошлин на китайские товары. В ответ Пекин установил 125-процентные тарифы на американский импорт. В мае в Женеве была достигнута временная договоренность о снижении тарифов, однако США обвиняют Китай в нарушении условий соглашения — в частности, по контролю над экспортом редкоземельных металлов.

Министр финансов США Скотт Бессент выразил уверенность, что в ходе переговоров лидеры «сгладят» разногласия. Однако китайская сторона также обвинила США в односторонних ограничениях — от визовых санкций для студентов до ограничений на экспорт технологий.

Также ожидается обсуждение политики в сфере образования. Администрация Трампа намерена отзывать визы у китайских студентов, особенно связанных с Компартией и стратегическими отраслями КНР. Китай называет эти действия дискриминационными и нарушающими достигнутые договоренности.

Темой разговора может стать и приток фентанила в США, на фоне которого начался новый виток тарифной войны.

Хотя Трамп публично заявляет, что «любит и уважает» Си, он также подчеркивает, что с ним «чрезвычайно трудно заключать сделки». Аналитики полагают, что китайский лидер, скорее всего, не захочет создавать впечатление, будто уступает давлению со стороны США, особенно в глазах своей внутренней аудитории.

Таким образом, ожидания от возможного разговора невелики — максимум, стороны могут договориться о принципах дальнейших переговоров.

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