ЕС продлевает временную защиту для украинских беженцев 4.06.2025, 17:56

Европейские страны намерены искать долгосрочное решение.

Европейская комиссия объявила о продлении временной защиты для украинских беженцев еще на год — до марта 2027 года. Вместе с тем в Брюсселе представили долгосрочную стратегию, направленную на переход беженцев к постоянным правовым статусам или на их постепенное возвращение в Украину, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

«Больше всего Украине нужны ее люди, и мы должны помочь украинцам принимать осознанные решения о своем будущем — вернуться домой или пока продолжать поддерживать Украину из Европы», — заявил комиссар ЕС по миграции Магнус Бруннер.

Для координации этого процесса в ЕС назначат специального уполномоченного по вопросам украинских беженцев. Также планируется создание «Unity Hubs» — информационных центров, которые совместно с Украиной будут помогать беженцам с интеграцией и предоставлять информацию о возможностях возвращения.

С момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году в ЕС нашли убежище более 4,3 миллиона украинцев. Временный статус защиты, дающий право проживания в странах ЕС, несколько раз продлевался, последний раз — до марта 2026 года.

Министр национального единства Украины Алексей Чернышов подчеркнул, что временная защита должна сохраняться «до достижения прочного мира», но также отметил, что после окончания войны украинцы крайне необходимы своей стране. По его словам, часть беженцев останется в Европе, и Украина заинтересована в успешной интеграции этих людей.

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