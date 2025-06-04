По всей России начали массовые проверки фур на дорогах 1 4.06.2025, 21:17

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В РФ паника после ударов ВСУ по стратегическим аэродромам.

Российские силовые структуры резко усилили проверки грузовиков на дорогах после состоявшейся в воскресенье беспрецедентной атаки Украины на аэродромы стратегической авиации РФ.

В Сибири на стационарных и мобильных постах ДПС начались массовые проверки фур, а по всей России – проверки фур с челябинскими номерами, рассказали The Moscow Times источники на рынке логистики. По словам представителя компании-автоперевозчика, сотрудники ДПС вскрывают грузовики, и даже те, что запечатаны таможенными пломбами, из-за чего приходится переоформлять документы.

Проверки проходят, в частности, в Челябинской и Иркутской областях, говорят логисты. «Вчера один наш водитель в общей сложности десять часов простоял на трех постах – и никого не волновало, что его уже проверили», - жалуется менеджер транспортной компании.

Дроны, которыми ВСУ нанесли удар по авиабазам в четырех российских регионах, по данным следствия, хранились на складе в Челябинске, куда они могли попасть из Китая через границу с Казахстаном. К аэродромам их доставили в фурах с челябинскими номерами. По подозрению в организации диверсии в розыск был объявлен 37-летний житель Челябинской области Артем Тимофеев, который в прошлом году зарегистрировал ИП по грузоперевозкам.

Как рассказали логисты, буквально на следующий день после атаки на аэродромы на сухопутных пограничных КПП с Китаем и Монголией был ужесточен контроль грузов. «Наши источники на таможне и в силовых ведомствах говорят, что усиленный контроль продолжится минимум месяц, а может и навсегда», – опасается сотрудник крупной транспортной компании.

Операция «Паутина» готовилась более полутора лет: СБУ тайно ввезла небольшие беспилотники-квадрокоптеры на территорию России, рассказали The Wall Street Journal и Financial Times представители украинской разведки. Затем так же контрабандой были доставлены деревянные контейнеры, в которые дроны поместили перед атакой. Когда пришло время наносить удар, контейнеры поставили на грузовики, чтобы подогнать их поближе к аэродромам. Затем дистанционно открыли крышки контейнеров, и дроны вылетели для удара по целям.

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