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Bloomberg: Саудовская Аравия бросает вызов Кремлю

  • 5.06.2025, 7:55
Bloomberg: Саудовская Аравия бросает вызов Кремлю

Нефтяные потоки усилятся, подрывая бюджет РФ.

Мировой нефтяной рынок переживает тектонические сдвиги, и движущей силой этих изменений выступает Саудовская Аравия. Королевство настаивает на дальнейшем ускоренном увеличении добычи нефти странами ОПЕК+ в ближайшие месяцы.

Об этом пишет Bloomberg .

Стратегия Эр-Рияда уже вызывает серьезные трения с Москвой и угрожает еще больше подорвать нефтяные доходы российского бюджета. Саудовская Аравия, чья доминирующая позиция внутри ОПЕК+ неуклонно растет, стремится, чтобы группа добавляла как минимум 411 000 баррелей в сутки в августе и, возможно, в сентябре.

Инсайдеры указывают, что Эр-Рияд хочет извлечь максимальную выгоду из пикового спроса летом. Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники уже договорились увеличить добычу на 411 000 баррелей в сутки в мае, июне и июле.

Однако, как сообщалось, на последнем заседании группы возникли разногласия по поводу дальнейшей стратегии. Россия возглавляла фракцию, которая настаивала на паузе в увеличении добычи для оценки влияния уже принятых решений.

Тем не менее в конечном итоге точка зрения Саудовской Аравии возобладала. После многих лет, когда Эр-Рияд сдерживал цены на нефть, нынешняя последовательность наращивания поставок знаменует собой радикальный стратегический сдвиг. Королевство теперь активно стремится снизить стоимость сырья.

Напомним, в апреле нефть марки Brent упала до четырехлетнего минимума, опустившись ниже $60 за баррель в Лондоне, когда ОПЕК+ впервые ошеломила рынок увеличением добычи, в три раза превышающим запланированный объем. В среду фьючерсы торговались около $65 за баррель.

Изначально сообщалось, что Саудовская Аравия поставила целью «наказать» низкими ценами участников, превышающих квоты. Однако теперь источники указывают, что главной мотивацией Эр-Рияда стало именно возвращение утраченной доли рынка. Именно по этой причине королевство не видит оснований для замедления темпов, вопреки предложениям России, Алжира и Омана.

Этот сдвиг в политике, предлагая облегчение потребителям и помогая центральным банкам бороться с инфляцией, создает серьезные финансовые риски для нефтедобывающих стран.

Доходы российского правительства от нефти в мае упали до самого низкого уровня почти за два года после резкого снижения цен на сырье. Различия во мнениях между Москвой и Эр-Риядом – двумя наиболее влиятельными членами картеля – вновь выйдут на первый план 6 июля, когда ОПЕК+ соберется для обсуждения уровней добычи на август.

Исход этой встречи может окончательно определить вектор движения мировых цен на нефть и серьезно повлиять на бюджетную стабильность ключевых мировых игроков, в частности России.

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