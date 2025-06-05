Дроны атаковали военный аэродром Миллерово в Ростовской области РФ 5.06.2025, 9:06

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Прогремели взрывы.

В ночь на 5 июня в Ростовской области прогремели взрывы. Местные жители утверждают, что дроны атаковали военный аэродром Миллерово.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.

Исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсар подтвердил атаку беспилотников в Миллеровском районе.

По его словам, в результате падения обломков БПЛА зафиксированы повреждения на хуторе Сулин. Там повреждены сооружения, электропровода и машины.

Российское минобороны уже успело отчитаться, что с 22:00 до 00:00 над Ростовской областью якобы сбили 11 беспилотников.

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