Дроны атаковали военный аэродром Миллерово в Ростовской области РФ
- 5.06.2025, 9:06
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Прогремели взрывы.
В ночь на 5 июня в Ростовской области прогремели взрывы. Местные жители утверждают, что дроны атаковали военный аэродром Миллерово.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.
Исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсар подтвердил атаку беспилотников в Миллеровском районе.
По его словам, в результате падения обломков БПЛА зафиксированы повреждения на хуторе Сулин. Там повреждены сооружения, электропровода и машины.
Российское минобороны уже успело отчитаться, что с 22:00 до 00:00 над Ростовской областью якобы сбили 11 беспилотников.