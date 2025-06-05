Мерц прибыл в Вашингтон: о чем канцлер Германии будет говорить с Трампом

Мерц прибыл в Вашингтон: о чем канцлер Германии будет говорить с Трампом1
- 5.06.2025, 12:08
Одна из главных тем — Украина.
Канцлер Германии Фридрих Мерц в четверг, 5 июня, встретится с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Основные темы — поддержка Украины, оборонные расходы и торговые отношения между США и ЕС, пишет Assiciated Press (перевод — сайт Charter97.org).
С момента вступления в должность 6 мая Мерц уже несколько раз общался с Трампом по телефону. В Берлине надеются избежать напряжения, которое было при канцлерстве Ангелы Меркель. Мерц — бывший соперник Меркель по партии и опытный бизнесмен, что может сблизить его с Трампом.
Германия занимает второе место после США по военной помощи Украине. Мерц поддерживает идею усиления санкций против России и отвергает «навязанный мир». Он уже посетил Киев и принял президента Украины Владимира Зеленского в Берлине.
Трамп, в свою очередь, может поднять вопрос о расходах на оборону. США настаивают, чтобы союзники по НАТО тратили не менее 5% ВВП. Германия пока достигла уровня 2% благодаря специальному фонду, но он иссякнет к 2027 году. Мерц обещает продолжить финансирование армии и сделать Бундесвер сильнейшей сухопутной армией Европы.
Также обсуждаются торговые отношения. Германия экспортирует в США на $160 млрд в год, включая авто на $36 млрд. Трамп грозит новыми тарифами, чтобы подтолкнуть автоконцерны к переносу производства в США.
Мерц постарается сохранить единство Запада в поддержке Украины и избежать конфликта с Вашингтоном на фоне угроз со стороны Трампа и разногласий по вопросам внутренней политики и правых партий в Германии.