Грузия делает предложение белорусским программистам 3 5.06.2025, 12:18

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Сотрудники IT-сферы получат вид на жительство в Грузии по упрощенной схеме.

С 1 сентября 2025 года иностранные IT-специалисты, в том числе живущие в Грузии белорусы либо планирующие в нее переехать, смогут получить трехлетний вид на жительство по упрощенной схеме, пишет сайт «Белорусы и рынок».

Об этом сообщил член парламента от правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» (ГМ) Вако Турнава. Соответствующий законопроект примут в ускоренном порядке.

Для получения ВНЖ необходимо будет представить справку о трудовом стаже не менее двух лет в сфере интернет-технологий, а также справку о прежних доходах не менее 25 тыс. долларов в год.

ВНЖ сроком на три года с последующим продлением на трехлетние периоды (но не более двенадцати лет в совокупности) будут выдаваться как самим сотрудникам IT-сферы, так и всем членам их семей. Действие ВНЖ может быть досрочно прекращено, если они не находятся в Грузии в течении 183 дней. Цель законопроекта — «привлечение профессиональных кадров в сфере IT-технологий» и «последующее улучшение эко-системы информационных технологий в Грузии».

Авторы законопроекта считают, что после принятия закона «Грузия станет более привлекательной для специалистов в этой высокотехнологичной сфере», число занятых может увеличиться до 100 тыс., а общий оборот средств интернет-индустрии в ближайшие годы достигнет 24 млрд лари (8,7 млрд долларов). Бюджет Грузии на текущий год — 27 млрд лари (10,07 млрд долларов).

По различным данным, за последние три года из Беларуси и России в Грузию приехали от 5 тыс. до 10 тыс. IT-специалистов. Точное число неизвестно, поскольку многие из них жили в стране в качестве туристов без обязательства регистрироваться в течение 12 месяцев.

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