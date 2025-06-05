В Воронежской области РФ прогремел взрыв на железной дороге 2 5.06.2025, 12:22

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Движение поездов остановлено.

На железнодорожных путях в Воронежской области произошел взрыв, который повредил полотно на 725-м километре перегона Евдаково — Сагуны, сообщили источники Baza и «Вестей Воронеж». По данным «Вестей», движение поездов было остановлено в одну сторону. Губернатор региона Александр Гусев подтвердил повреждение железнодорожных путей, которое, по его словам, обнаружил машинист одного из поездов. «Пострадавших нет. Причину происшествия уже устанавливают оперативные службы, их представители находятся на месте. Также там находится аварийно-восстановительная бригада ЮВЖД (Юго-восточная железная дорога). Ситуацию держу на личном контроле», — написал Гусев в телеграм-канале.

До этого 25 мая железную дорогу подорвали в Белгородской области. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, неизвестные заложили под рельсы взрывное устройство, которое сработало, когда по участку проходил поезд. В результате взрыва никто не пострадал, но была повреждена контактная сеть железнодорожного пути, вследствие чего движение остановилось. Как уточнили в ЮВЖД, наезд на взрывное устройство не привел к сходу поезда. Для ликвидации последствия ЧП сформировали оперативный штаб. В украинских телеграм-каналах сообщили о подрыве полотна «на важном логистическом отрезке». Указанная железная дорога соединяет Москву, Тулу, Орел, Курск и Валуйки. Утром 26 мая Гладков отчитался о восстановлении поврежденного участка путей.

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