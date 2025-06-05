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Польские пограничники опровергли заявление белорусского ГПК

  • 5.06.2025, 15:26
  • 1,252
Польские пограничники опровергли заявление белорусского ГПК
Фото: PAP

Движение через Тересполь не остановлено.

По состоянию на 13:00 польского времени (14:00 по белорусскому) движение через пограничный пункт пропуска Тересполь происходит нормально. Так в пограничной службе Польши ответили на вопрос «Еврорадио».

Перед этим пограничный комитет Беларуси сообщил, что польские контрольные службы прекратили запускать автобусы на свою территорию 5 июня с 10:00. Также белорусские пограничники сообщили, что с вечера 4 июня есть перебои в приеме легковых автомобилей.

По белорусским данным, четыре автобуса, оформленные белорусской стороной, ожидали выезда в Польшу более трех часов. Всего в очереди на выезд из Беларуси в Польшу находятся 1555 легковых автомобилей и 55 автобусов.

Польские пограничники заявили, что не комментируют заявления белорусской стороны.

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