Белорусские военные могли зайти на территорию Литвы 3 5.06.2025, 16:10

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Фото: Reuters

Границу нарушили три силовика.

Пограничники заставы имени Юргиса Кибартаса, которая относится к Виленскому пограничному отряду, зафиксировали возможный факт нарушения государственной границы со стороны Беларуси — проникновение на территорию Литвы, сообщается в пресс-релизе Службы охраны государственной границы Литвы, пишет LRT.

Вечером в среду сотрудники этой заставы наблюдали трех белорусских пограничников, которые шли вдоль границы со стороны Беларуси. С литовской стороны это территория Вильнюсского района.

Отмечается, что на местности линия границы обозначена центральным полигонаметрическим столбом, по обе стороны которого установлены государственные пограничные знаки. Немного глубже от этих знаков, на литовской территории, расположен физический барьер — забор с колючей проволокой, предназначенный для защиты от незаконной миграции.

По предварительным данным, во время патрулирования белорусские пограничники могли зайти на территорию Литвы примерно на 2 метра и сразу же вернуться обратно в Беларусь.

В Вильнюсском пограничном отряде собираются материалы, уточняются обстоятельства и решается вопрос о начале досудебного расследования по факту незаконного пересечения государственной границы.

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