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Reuters: Германия увеличит численность армии еще на 60 000

  • 5.06.2025, 16:51
Reuters: Германия увеличит численность армии еще на 60 000

Расширение контингента запаланировано в рамках новых целей НАТО.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в рамках новых целей НАТО по усилению вооруженных сил и численности личного состава Германии потребуется дополнительно до 60 000 военнослужащих. Это заявление прозвучало накануне встречи министров обороны стран альянса в Брюсселе, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Новые цели основаны на секретных оборонных планах НАТО — впервые с конца холодной войны. Документы описывают сценарии реагирования Альянса на возможную агрессию со стороны России. Анализ показал значительный дефицит в ряде областей: от боеспособных сухопутных формирований до дальнобойного оружия, запасов боеприпасов и защищенных систем связи.

Генсек НАТО Марк Рютте отметил, что союзникам необходимо срочно инвестировать в ПВО, дальнобойные ракеты, мобильные сухопутные войска и системы управления. Эти усилия потребуют колоссальных вложений.

Для Германии это означает рост численности Бундесвера с нынешних 183 000 до 250–260 тысяч военных. Только сухопутные войска должны будут предоставить до семи дополнительных бригад, что эквивалентно примерно 40 000 солдат.

Однако Берлин сталкивается с трудностями набора: даже целевые 203 000 солдат, установленные в 2018 году, до сих пор не достигнуты. Писториус подчеркнул, что без увеличения числа казарм и инструкторов массовый призыв невозможен, и пока армия будет делать ставку на добровольную службу.

В контексте оборонных преобразований Германия смягчила ограничения на госкредиты, чтобы увеличить военные расходы до 5% от ВВП страны.

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