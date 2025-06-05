Кыргызстан будет поставлять в Беларусь картошку
- 5.06.2025, 17:07
А также яблоки, капусту и морковь.
В Минске подписан договор на поставку из Кыргызстана в Беларусь картофеля и яблок, сообщает Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности этого государства в Центральной Азии.
Отмечается, что соглашение предусматривает также ввоз в Беларусь других овощей и фруктов — моркови, капусты, цитрусовых.
Стороны, как утверждается, договорились «взаимодействовать в сфере племенного животноводства», в частности обмениваться технологиями, совместно развивать племенные программы и повышать качества пород.