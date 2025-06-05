закрыть
5 июня 2025, четверг, 17:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Кыргызстан будет поставлять в Беларусь картошку

  • 5.06.2025, 17:07
Кыргызстан будет поставлять в Беларусь картошку

А также яблоки, капусту и морковь.

В Минске подписан договор на поставку из Кыргызстана в Беларусь картофеля и яблок, сообщает Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности этого государства в Центральной Азии.

Отмечается, что соглашение предусматривает также ввоз в Беларусь других овощей и фруктов — моркови, капусты, цитрусовых.

Стороны, как утверждается, договорились «взаимодействовать в сфере племенного животноводства», в частности обмениваться технологиями, совместно развивать племенные программы и повышать качества пород.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Это будет концом России
Это будет концом России Виктор Андрусив
Детальный портрет русского позора
Детальный портрет русского позора Александр Невзоров
Путин пропускает ход
Путин пропускает ход Владимир Пастухов
О феерической атаке на российскую стратегическую авиацию
О феерической атаке на российскую стратегическую авиацию Алексей Копытько