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Разведка США: Украина вывела из строя 20 бомбардировщиков РФ

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  • 5.06.2025, 18:26
Разведка США: Украина вывела из строя 20 бомбардировщиков РФ

Общий ущерб от украинских атак оценивается в 2-7 млрд долларов.

По данным американской разведки, в результате украинских воздушных ударов по российским военным аэродромам 1 июня было выведено из строя 20 самолетов, сообщило в четверг, 5 июня, информационное агентство Reuters со ссылкой на официальных лиц США. По словам собеседников агентства, около десяти самолетов были уничтожены, остальные повреждены.

Ранее источник в НАТО сообщил медиакомпании DW, что всего Украина смогла полностью уничтожить от 10 до 13 стратегических самолетов РФ. Вывести из строя удалось более 40 машин — около 30 процентов стратегической авиации России. Среди поврежденных и уничтоженных воздушных судов — 15 стратегических бомбардировщиков Ту-95, 12 Ту-22М3, а также как минимум один самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50, уточнил собеседник. Общий ущерб от украинских атак оценивается в 2-7 млрд долларов.

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), Россия по состоянию на начало 2023 года имела 130 стратегических самолетов: 60 Ту-22М3 (дальность полета — до 6 500 км), 15 Ту-160 и 55 Ту-95 (оба — до 10 000 км).

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