Маск заявил, что без него Трамп проиграл бы выборы

Маск заявил, что без него Трамп проиграл бы выборы17
- 5.06.2025, 20:35
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Отношения бизнесмена и президента США усугубляются.
Предприниматель Илон Маск заявил, что президент США Дональд Трамп не выиграл бы выборы главы государства, если бы не его помощь. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.
«Без меня Трамп проиграл бы выборы, демократы контролировали бы Палату представителей, а республиканцы имели бы 51-49 в Сенате», — написал он.
Отношения Трампа и Маска усугубились после ухода последнего с государственной службы в конце мая. Поводом, стал, в частности, «большой и прекрасный» законопроект, предусматривающий налоговые послабления. Маск раскритиковал документ, заявив, что он увеличит дефицит бюджета и обременит американские семьи.
Трамп, в свою очередь, предложил Маску критиковать его, а не законопроект. После этого Маск обрушился на республиканца с критикой.
Трамп одержал победу на ноябрьских выборах президента в 2024 году. Тогда же Республиканская партия получила контроль над обеими палатами американского конгресса. Маск был одним из крупнейших спонсоров кампании Трампа и впоследствии вошел в его администрацию как куратор Департамента по повышению эффективности работы правительства (DOGE), целью которого было сокращение государственных расходов.