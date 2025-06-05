Маск заявил, что без него Трамп проиграл бы выборы 17 5.06.2025, 20:35

3,790

Отношения бизнесмена и президента США усугубляются.

Предприниматель Илон Маск заявил, что президент США Дональд Трамп не выиграл бы выборы главы государства, если бы не его помощь. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Без меня Трамп проиграл бы выборы, демократы контролировали бы Палату представителей, а республиканцы имели бы 51-49 в Сенате», — написал он.

Отношения Трампа и Маска усугубились после ухода последнего с государственной службы в конце мая. Поводом, стал, в частности, «большой и прекрасный» законопроект, предусматривающий налоговые послабления. Маск раскритиковал документ, заявив, что он увеличит дефицит бюджета и обременит американские семьи.

Трамп, в свою очередь, предложил Маску критиковать его, а не законопроект. После этого Маск обрушился на республиканца с критикой.

Трамп одержал победу на ноябрьских выборах президента в 2024 году. Тогда же Республиканская партия получила контроль над обеими палатами американского конгресса. Маск был одним из крупнейших спонсоров кампании Трампа и впоследствии вошел в его администрацию как куратор Департамента по повышению эффективности работы правительства (DOGE), целью которого было сокращение государственных расходов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com