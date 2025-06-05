Трамп попросил Путина не отвечать на атаки СБУ на аэродромы РФ

Трамп попросил Путина не отвечать на атаки СБУ на аэродромы РФ9
- 5.06.2025, 20:49
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Украина атаковала аэродромы в пяти регионах с применением FPV-дронов.
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным попросил его не отвечать на недавние атаки Вооруженных сил Украины на военные аэродромы на территории России.
Об этом Трамп рассказал во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Овальном кабинете.
«Я сказал: не делай этого. Тебе не стоит этого делать», — сказал он.