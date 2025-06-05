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Трамп попросил Путина не отвечать на атаки СБУ на аэродромы РФ

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  • 5.06.2025, 20:49
  • 2,602
Трамп попросил Путина не отвечать на атаки СБУ на аэродромы РФ

Украина атаковала аэродромы в пяти регионах с применением FPV-дронов.

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным попросил его не отвечать на недавние атаки Вооруженных сил Украины на военные аэродромы на территории России.

Об этом Трамп рассказал во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Овальном кабинете.

«Я сказал: не делай этого. Тебе не стоит этого делать», — сказал он.

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