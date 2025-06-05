закрыть
5 июня 2025, четверг, 23:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп жестко ответил Маску

4
  • 5.06.2025, 23:17
  • 1,400
Трамп жестко ответил Маску

Президент США предложил отменить госконтракты бизнесмена, чтобы «сэкономить миллиарды».

Президент США Дональд Трамп на фоне конфликта с предпринимателем Илоном Маском предложил прекратить предоставлять его компаниям государственные субсидии и контракты, чтобы сэкономить бюджету «миллиарды и миллиарды долларов».

«Самый простой способ сэкономить миллиарды и миллиарды долларов бюджета — это прекратить государственные субсидии и контракты Илона. Я всегда удивлялся, почему Байден не сделал этого!» — написал он в социальной сети Truth Social.

Отношения Трампа и Маска усугубились после ухода последнего с государственной службы в конце мая. Поводом, стал, в частности, «большой и прекрасный» законопроект, предусматривающий налоговые послабления. Маск раскритиковал документ, заявив, что он увеличит дефицит бюджета и обременит американские семьи.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Это будет концом России
Это будет концом России Виктор Андрусив
Детальный портрет русского позора
Детальный портрет русского позора Александр Невзоров
Путин пропускает ход
Путин пропускает ход Владимир Пастухов
О феерической атаке на российскую стратегическую авиацию
О феерической атаке на российскую стратегическую авиацию Алексей Копытько