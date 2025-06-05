Трамп жестко ответил Маску 4 5.06.2025, 23:17

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Президент США предложил отменить госконтракты бизнесмена, чтобы «сэкономить миллиарды».

Президент США Дональд Трамп на фоне конфликта с предпринимателем Илоном Маском предложил прекратить предоставлять его компаниям государственные субсидии и контракты, чтобы сэкономить бюджету «миллиарды и миллиарды долларов».

«Самый простой способ сэкономить миллиарды и миллиарды долларов бюджета — это прекратить государственные субсидии и контракты Илона. Я всегда удивлялся, почему Байден не сделал этого!» — написал он в социальной сети Truth Social.

Отношения Трампа и Маска усугубились после ухода последнего с государственной службы в конце мая. Поводом, стал, в частности, «большой и прекрасный» законопроект, предусматривающий налоговые послабления. Маск раскритиковал документ, заявив, что он увеличит дефицит бюджета и обременит американские семьи.

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