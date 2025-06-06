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Bloomberg: Мерц просто дал Трампу возможность выговориться

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  • 6.06.2025, 11:43
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Bloomberg: Мерц просто дал Трампу возможность выговориться
Фото: Getty Images

Встреча в Овальном кабинете обошлась без скандалов и упреков.

Канцлер Германии Фридрих Мерц успешно провел 40-минутную встречу с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете, избежав публичных унижений, которым ранее подвергались другие мировые лидеры. Несмотря на то, что Германия и Европа часто вызывают раздражение у президента США, встреча прошла в спокойной обстановке Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).

Мерц последовал совету других европейских лидеров: позволить Трампу говорить больше и не вступать в споры. Сам он ограничился кратким заявлением о том, что Германия «многим обязана Америке». Такой подход позволил ему избежать неловких моментов, с которыми столкнулись, например, президенты Украины и ЮАР во время недавних визитов в Вашингтон.

Основной целью визита Мерца было обсуждение ключевых вопросов для Евросоюза — торговых отношений с США, архитектуры безопасности и предстоящего саммита НАТО. Также речь шла о продолжении поддержки Украины.

В ходе встречи между Мерцем и Трампом возникли разногласия по вопросу урегулирования войны в Украине. Трамп сравнил конфликт с «дракой между двумя детьми», которых «порой надо просто дать подраться». При этом он не стал опровергать слова Мерца о вине Путина и «необходимости действовать».

Трамп одобрил росту оборонных расходов Германии и пошутил, что генералу Дугласу Макартуру (принял капитуляцию Японии) это бы не понравилось. Он также раскритиковал газовые проекты Германии с Россией, но обвинил в этом бывшего канцлера Ангелу Меркель, а не Мерца.

В торговых вопросах Трамп был настроен позитивно и назвал Мерца «прекрасным представителем Германии», выразив надежду на «хорошие отношения и торговую сделку».

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